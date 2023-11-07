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Война санкций ,  
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На СПБ Бирже сменится руководитель

Главой СПБ Биржи вместо Романа Горюнова станет Евгений Сердюков
Сюжет
Война санкций
2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, после чего на площадке были временно приостановлены торги. В пресс-службе биржи уточнили, что главной задачей Сердюкова на новой должности станет разблокировка активов
Евгений Сердюков
Евгений Сердюков (Фото: Алексей Колчин / ТАСС)

Первый заместитель гендиректора СПБ Биржи Евгений Сердюков сменит Романа Горюнова на должности гендиректора, говорится в сообщении биржи.

В пресс-службе уточнили, что Горюнов также выходит из состава совета директоров СПБ Биржи. «Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам», — говорится в сообщении.

Комментируя назначение, Сердюков подчеркнул, что СПБ Биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала, а у ее команды есть опыт работы и развития бизнеса «в условиях неопределенности и экстремальных инфраструктурных изменений». «После решения первоочередной задачи СПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке», — добавил топ-менеджер.

На бирже обращается свыше 2 тыс. акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ценные бумаги ETF. Объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам октября составил $3,09 млрд.

Общее число российских бумаг с листингом на бирже превышает 60.

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, на площадке были временно приостановлены торги. При этом OFAC выпустило лицензию на выход из ценных бумаг СПБ Биржи в срок до 31 января 2024 года. На новостях о санкциях на торгах началось резкое снижение котировок компании. На Мосбирже по итогам основной сессии в четверг акции площадки упали сразу на 22,77%.

Спустя сутки биржа возобновила торги частью российских бумаг, однако торговать иностранными по-прежнему невозможно. В понедельник СПБ Биржа сообщила, что предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений. Там отметили, что торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур.

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По оценке независимого аналитика Андрея Бархоты, финансовое влияние американских санкций можно оценить на текущий момент в 1–1,5 млрд руб. выпадающих операционных доходов в год. В части стратегического развития СПБ Биржа, вероятно, переориентируется на операции с рублевыми инструментами, на корпоративных клиентов и расчеты с дружественными странами, считает он.

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