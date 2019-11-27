Лагард расписалась на символической банкноте в €20

Лагард расписалась на символической банкноте в €20

Главы ЕЦБ назвала единую валюту цементом, скрепляющим европейское экономическое пространство. Первые купюры достоинством €20 с ее подписью появятся в обращении во второй половине следующего года

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на торжественной церемонии во Франкфурте-на-Майне поставила свою подпись на символическом изображении банкноты достоинством €20. Как отмечает Deutsche Welle, первые купюры с изображением ее подписи появятся в обращении во второй половине 2020 года.

Банкноты с подписями предыдущих глав ЕЦБ, в том числе предшественника Лагард Марио Драги, также останутся в обороте.

Лагард назвала задачами ЕЦБ поддержание стабильности европейской валюты и сохранение евро в качестве безопасного средства платежа. «Наша обязанность — развивать и поддерживать это доверие, обеспечивая безопасность банкнот, надежность платежных систем и стабильность евро», — приводит ее слова Reuters.

Евро — официальная валюта 19 стран Европы, Лагард назвала ее «цементом, который скрепляет [европейское] экономическое пространство». По словам главы ЕЦБ, идею единой валюты поддерживают 76% европейцев, что является историческим максимумом.