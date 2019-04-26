В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

Банкноты останутся законным платежным средством и должны будут приниматься во все виды платежей. Однако при попадании таких банкнот в банки они будут изыматься из обращения

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Пятница, 26 апреля, стала последним днем выпуска самых крупных в истории единой европейской валюты банкнот достоинством €500. Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года ЦБ большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск. Однако ЦБ Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля.

С 27 апреля новые банкноты в €500 выпускаться не будут, говорится на сайте ЦБ Австрии.

Член правления Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank, DB) Йоханнес Беерман также подтвердил прекращение выпуска самых крупных евробанкнот. Задержку с решением этого вопроса он объяснил тем, что именно Bundesbank выпустил 70% всех когда-либо напечатанных банкнот в €500, а потому ЦБ необходимо было время, чтобы перестроить работу при переходе на банкноты меньшего номинала.

«Это довольно сложная задача — заменить банкноту в €500 пятью банкнотами по €100 или меньшими. Нужно больше бумаги для банкнот. Учитывая то, что банкноты нужно доставлять от печатников в отделения Bundesbank и коммерческих банков, а также снабжать ими банкоматы, перевозящим деньги компаниям нужно будет делать больше поездок. Это все стоит денег», — пояснил Беерман.