Страховщикам с акционерами под санкциями разрешили прятать владельцев

Правительство даст право страховым компаниям по аналогии с банками не раскрывать публично структуру владельцев в случае, если их бенефициары попали под санкции

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство разрешило страховым компаниям, если в отношении их акционеров, членов или участников введены санкции, не раскрывать публично информацию о составе и структуре владельцев. Об этом говорится в опубликованном от 3 ноября.постановлении правительства на интернет-портале правовой информации.

Однако данная мера может быть использована только при условии, что акционер, находящийся под санкциями, должен иметь контроль в страховщике либо владеть значительной его частью.

Страховщик может сам принимать решение, как именно скрывать данные о структуре владения: он может не раскрывать состав владельцев вообще или делать это в ограниченном объеме, но компания обязана предоставить в Банк России информацию о своем решении.

Санкции США, которые были введены в апреле, ударили по перестраховочному бизнесу российских компаний. Около десяти из них обратилось к «дочке» ЦБ — Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), чтобы перестраховать в ней свои обязательства по клиентам, попавшим под санкции, писала газета «Ведомости» со ссылкой на президента РНПК Николая Галушина.

Иностранные партнеры, у которых страховщики до недавнего времени перестраховывали риски, отказывались продолжать нести обязательства по фигурантам санкционного списка, говорил Галушин, добавляя, что это были рынки Великобритании и континентальной Европы. Поэтому страховщикам пришлось повторно перестраховывать такие риски в РНПК.

Один из крупнейших страховщиков с санкционными участниками — «Ингосстрах», его совладельцем с долей 10% является Олег Дерипаска, который попал под американские санкции в апреле. На данный момент на сайте компании есть раздел «Структура и состав акционеров» с документом схемы владения, однако просмотреть его невозможно.

Право не раскрывать информацию о своих бенефициарах уже есть у банков: при раскрытии информации на сайтах регулятора и финансовых организаций не подлежат раскрытию сведения о бенефициарах, фигурирующих в зарубежных санкционных списках, писал ранее РБК.