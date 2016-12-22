Связь-банк объявил о завершении объединения с «Глобэксом»

Связь-банк завершил процесс объединения с банком «Глобэкс», сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что Связь-банк получил дополнительные пять филиалов и сейчас обслуживает клиентов в 64 городах России. Общее число точек продаж выросло до 127 (на 30%).

В апреле наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение об объединении Связь-банка и «Глобэкса». По словам председателя ВЭБа Сергея Горькова, банк намерен продать объединенный банк до 2020 года.

Горьков отмечал, что объединение банков позволит снизить затраты на 2,5–3 млрд, из них 0,5 млрд намерены сэкономить за счет оптимизаций ИТ-лицензий.

Связь-банк и «Глобэкс» были одними из первых банков, санированных во время кризиса 2008 года. Власти выделили на их санацию 212,6 млрд руб. в виде депозитов Центробанка, которые в 2014 году ВЭБ конвертировал в облигации.

В 2016–2017 годах ВЭБ докапитализировал «Глобэкс» и Связь-банк на 15 млрд и 16 млрд руб. соответственно.