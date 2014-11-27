Подпавший под санкции Собинбанк прекратит выпуск карт Visa и MasterCard

Включенный Западом в санкционные списки Собинбанк (100% его акций принадлежит также попавшему под действие санкций банку «Россия», крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук) объявил о прекращении с 1 декабря 2014 года выпуска и перевыпуска банковских карт

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В сообщении банка отмечается, что карты, выпущенные до 1 декабря 2014 года, будут обслуживаться до истечении срока действия. В настоящий момент Собинбанк выпускает карты Virtual, Unembossed, Standard, Gold и Platinum платежной системы MasterCard, а также карты Virtuon, Unembossed, Classic, Gold, Platinum и Infinite системы Visa.

«Прекращение выпуска пластиковых карт связано с реализацией Собинбанком ряда мероприятий, направленных на оптимизацию бизнеса. Банк планирует сосредоточиться на работе с юридическими лицами на российском рынке», – сообщили РБК в пресс-службе Собинбанка, отметив, что банк продолжит обслуживать физических лиц, по вкладам и кредитам.

В марте 2014 года международные платежные системы VISA и MasterCard заблокировали проведение платежных операций по картам Собинбанка. Позднее работоспособность карт удалось частично восстановить – расчеты по картам стали возможны благодаря межхостовым соединениям, созданным Собинбанком с непопавшими под санкции банками: в этом случае информация о транзакциях не передается в международные платежные системы, а циркулирует между банками.

В результате владельцы карт Собинбанка получили возможность оплачивать товары и услуги в более чем в ста тысячах торговых точек, обслуживаемых самим Собинбанком, а также банками «Россия», СМП Банк, «Новый символ», Московским индустриальным банком, а также банками, входящими в Объединенную расчетную систему (ОРС).

Кроме того, владельцы карт могли снять наличные деньги в нескольких десятках тысяч банкоматов банков-партнеров ОРС.