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«Мир» снизил для экосистем комиссии за прием карт

Сервисы, входящие в крупные экосистемы, смогут платить банкам меньше за прием к оплате карт «Мир». Решение, снижать ли комиссию для продавцов, зависит от самих банков — такие меры могут привести к сокращению их программ лояльности
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российская платежная система (ПС) «Мир» установила льготные комиссии за прием карт к оплате для экосистем. Информация о создании специальной программы межбанковских вознаграждений опубликована в стандартах «Мир» на официальном сайте платежной системы, обратил внимание РБК.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.

Для кого снижаются тарифы

Специальная программа для экосистем начала действовать с 1 июля 2022 года. Размер межбанковской комиссии составит 1,1, 0,8 или 0,5% в зависимости от оборотов торгово-сервисного предприятия: чем крупнее объемы, тем меньше комиссия. Сниженная ставка будет работать в том случае, если покупатель расплатится картой «Мир». Платежная система также создала отдельный МСС-код (код, по которому можно понять категорию продавца) для экосистем.

В документе размер оборота не указан. Источник РБК в одном из банков объяснил, что для ставки 1,1% необходимо иметь оборот 30 млрд руб. в квартал, для получения ставок 0,8 или 0,5% кроме выполнения требований по обороту также необходимо участвовать в активностях, направленных на продвижение карт «Мир», за счет продавца.

В категорию «экосистемы» могут попасть те компании, чей бизнес работает под единым зонтичным брендом не менее чем по семи направлениям, объясняет руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов: «Такая организация должна использовать собственные веб-сайты, приложения и сервисы коммуникации с клиентами и т.д., а также обеспечивать сквозную идентификацию держателей карт».

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В России экосистемы развивают, например, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», «Яндекс», VK и другие компании. В такие экосистемы, как правило, входят финансовые продукты, интернет-магазины и сервисы доставок готовой еды и продуктов питания, такси и каршеринг, развлекательные сервисы и т.п.

РБК направил запрос в крупные банки-эквайеры и экосистемы. «Тинькофф Касса» уже регистрирует в программе системы «Мир» клиентов из числа экосистем, находящихся у нее на эквайринговом обслуживании, говорит Хромов. Банк «Русский стандарт» и Альфа-банк также зарегистрировали в этой программе своих крупных клиентов, сказали представители кредитных организаций.

Представитель «Яндекса» также подтвердил участие в программе. Она «может быть выгодна для разных цифровых платформ, которые работают с большой аудиторией держателей карт «Мир», подчеркнул он.

Зачем «Мир» снижает комиссии

После ухода Visa и Mastercard из России Национальная система платежных карт (НСПК; оператор карт «Мир») занимает доминирующее положение на этом рынке. НСПК управляет и уже выпущенными картами западных систем — в марте компания заявляла, что сохранит для них старые тарифы.

«Учитывая динамику развития и емкость рынка экосистем, ПС «Мир» видит большой потенциал дальнейшего роста безналичного оборота в рамках существующих экосистем, для которых была введена пониженная ставка IRF (интерчейндж. — РБК)», — сказал представитель НСПК. Создание отдельного МСС-кода для экосистем он объяснил тем, что сложившиеся на платежном рынке подходы к классификации торгово-сервисных предприятий становятся неактуальными: «В последние несколько лет в нашей стране активно развиваются экосистемы, которые объединяют несколько наиболее актуальных для клиентов категорий покупок в разных сферах жизни. Как правило, каждая такая экосистема имеет единый бренд и общую программу лояльности для клиентов».

Под критерии программы попадают действительно крупнейшие компании и для их уровня оборота такое снижение расходов приносит существенную экономию, говорит представитель Альфа-банка. 

Снижение межбанковской комиссии может снизить эквайринговые тарифы и высвободить средства как для развития экосистем, так и для повышения выплат малому и среднему бизнесу, работающему с экосистемами, например, водителям, продавцам на маркетплейсах и другим, говорит руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Также удешевление приема карт «Мир» может повысить их привлекательность по сравнению с собственными платежными продуктами экосистем (например, счета от экосистем), добавляет он.

Банки, скорее всего, последуют за межбанковской комиссией и снизят общую ставку эквайринга, но степень переноса изменений сильно зависит от конкретных банков, продолжает Кривошея: «Здесь важно помнить, что рынок розничных платежных услуг — двусторонний рынок, где изменения в межбанковской комиссии, с одной стороны, могут снижать эквайринговые ставки, но с другой стороны, сокращают доступные средства для программ лояльности и других стимулирующих покупателей инструментов».

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Екатерина Ясакова
Карты платежи Мир экосистема
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