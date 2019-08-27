МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

МВД поддержало инициативу Ассоциации банков «Россия» об увеличении срока блокировки карт с двух до 30 дней при подозрении в мошенничестве.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас. Об этом РБК рассказали два участника прошедшего 27 августа в Ассоциации банков «Россия» (АБР) совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов. В нем приняли участие представители банков, ЦБ и МВД.

На совещании обсуждалась озвученная ранее инициатива банков, направленная на изменение законодательства, которое позволило бы на 30 дней блокировать карты, куда, предположительно, переводятся украденные деньги. По статистике ЦБ, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому ЦБ усомнился в эффективности предложения АБР: поскольку банки зачастую будут применять соответствующие меры уже после вывода злоумышленником похищенных средств.

Но МВД фактически поддержало эту инициативу, подтвердил РБК глава АБР Георгий Лунтовский. Представители МВД на встрече заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сказал и вице-президент АБР Алексей Войлуков.

«Банк России обсуждает с банками вопрос о совершенствовании процедур возврата денежных средств, выведенных вследствие операций без согласия владельца этих средств. Сейчас говорить о деталях преждевременно», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в МВД.