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Доллар/Рубль ₽67 (+0,74%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,42%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
МВД поддержало инициативу Ассоциации банков «Россия» об увеличении срока блокировки карт с двух до 30 дней при подозрении в мошенничестве.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас. Об этом РБК рассказали два участника прошедшего 27 августа в Ассоциации банков «Россия» (АБР) совещания по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов. В нем приняли участие представители банков, ЦБ и МВД.

На совещании обсуждалась озвученная ранее инициатива банков, направленная на изменение законодательства, которое позволило бы на 30 дней блокировать карты, куда, предположительно, переводятся украденные деньги. По статистике ЦБ, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому ЦБ усомнился в эффективности предложения АБР: поскольку банки зачастую будут применять соответствующие меры уже после вывода злоумышленником похищенных средств.

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Но МВД фактически поддержало эту инициативу, подтвердил РБК глава АБР Георгий Лунтовский. Представители МВД на встрече заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сказал и вице-президент АБР Алексей Войлуков.

«Банк России обсуждает с банками вопрос о совершенствовании процедур возврата денежных средств, выведенных вследствие операций без согласия владельца этих средств. Сейчас говорить о деталях преждевременно», — заявили РБК в пресс-службе ЦБ. РБК направил запрос в МВД.

Большинство банков приходят к выводу, что надо приостанавливать именно подозрительную сумму, а не блокировать всю карту, срок блокировки еще будет обсуждаться, сказал Войлуков.

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков. «По мнению этих банков, требуются не только какие-то меры по блокировке счетов, здесь необходимо подумать над тем, как повысить эффективность взаимодействия между банками и ФинЦЕРТом ЦБ, между банками и правоохранительными органами», — подчеркнул Лунтовский, добавив, что срок 30 дней может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону.

Для детальной проработки вопроса на совещании было принято решение создать рабочую группу с участием банков, МВД, ЦБ и других заинтересованных участников, уточнил Лунтовский. Они, по его словам, должны более подробно изучить все процессы, связанные с возвратом незаконно похищенных средств.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Карты
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