Суд в Лондоне снял арест с акций банка «Возрождение»

Через семь рабочих дней после судебного приказа о заморозке активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых Высокий суд Лондона отменил его. Суд решил, что истцы скрыли существенную информацию

Фото: Владислав Шатило / РБК

В пятницу, 24 августа, Высокий суд Лондона отменил решение о глобальном замораживании активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе акций банка «Возрождение». Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из ответчиков.

«Судебный приказ о глобальной заморозке активов, ранее полученный Галагаевым и шестью другими истцами, представляемыми юридической фирмой Withers (которую, в свою очередь, привлекли представители истцов в России Nektorov Saveliev and Partners), против Дмитрия Ананьева и еще девяти ответчиков, был в пятницу 24 августа отменен Высоким судом правосудия Англии. Приказ был успешно оспорен в течение семи рабочих дней с момента его появления», — рассказал собеседник РБК.

«Суд счел, что при получении судебного приказа истцы не раскрыли существенную информацию, в результате чего позиция истцов по вопросу о риске сокрытия активов ответчиками была признана необоснованной», — добавил он.

Эту информацию подтвердила со ссылкой на представителя одного из ответчиков и юридическую фирму газета «Ведомости».

Решение об аресте активов было принято 15 августа по иску на $11,2 млн и €0,5 млн, поданному держателями дефолтных кредитных нот, выпущенных под гарантии братьев Ананьевых. Активы были заморожены на следующий день после того, как банк ВТБ объявил о договоренности с фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы Дмитрия Ананьева, о ключевых условиях покупки банка «Возрождение».

Из меморандума банка следовало, что ВТБ уже назначил своих представителей в руководство «Возрождения». Председателем правления банка стал член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. Предыдущий глава правления Марк Нахманович стал заместителем председателя совета директоров. Замами Солдатенкова стали старший вице-президент ВТБ Станислав Белов (будет отвечать за политику банка в сфере рисков) и вице-президент ВТБ Вячеслав Томашевский (будет курировать финансовый блок).

Однако заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников предупредил, что сделка будет завершена только в том случае, если с акций банка будут сняты все обременения.

После объявления о сделке акции «Возрождения» подорожали на 18% за день: с 371 руб. за одну бумагу до 439 руб. на максимуме.

