ВТБ вслед за «Сбером» повысит стоимость СМС-уведомлений

ВТБ объяснил это решение повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям. Ранее о повышении стоимости уведомлений об операциях сообщил Сбербанк

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ с августа изменит стоимость СМС-уведомлений, повышение стоимости коснется около 5% клиентов. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Стоимость услуги вырастет с 59 до 79 руб. в месяц.

«Наше решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям», — пояснили в банке.

При этом ВТБ распространяет единый пакет уведомлений на все карты клиента, что позволяет ему не платить за каждую подключенную к услуге СМС-уведомлений карту.

Помимо этого, банк сохранил бесплатную опцию push-уведомлений для зарплатных клиентов и клиентов, получающих в ВТБ пенсионные выплаты. В ВТБ напомнили, что клиенты всегда могут получить информацию о движении средств через «ВТБ Онлайн».

Ранее Сбербанк объявил, что впервые за 20 лет с 1 августа повысит стоимость уведомлений об операциях на 10 руб. В зависимости от карты стоимость услуги составит от 40 до 70 руб. в месяц.

Читайте на РБК Pro Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи Pro «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда Прогнозы Pro Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Инструкции Pro Пять упражнений для здоровой спины Пять упражнений для здоровой спины Инструкции Pro Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений Инструкции Pro У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? Инструкции Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи

В кредитной организации объяснили это двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: произошло увеличение транзакционной активности клиентов, а также количества и видов отправляемых сообщений.

При этом для кредитных и ряда премиальных карт услуга останется бесплатной.

ВТБ 24 февраля был внесен в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что предусматривает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах, запрет на долларовые транзакции и проведение любых транзакций с американскими контрагентами, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.

Под санкциями также оказались дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанка есть доля свыше 50%. Санкции против ВТБ ввели ЕС и Великобритания. Позднее ВТБ был отключен от системы SWIFT, а выпущенные им карты Visa и Mastercard перестали работать за пределами России.

Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что банк будет делать «все возможное и невозможное», чтобы минимизировать ущерб клиентам, партнерам и акционерам от санкций.