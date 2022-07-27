ВТБ вслед за «Сбером» повысит стоимость СМС-уведомлений
ВТБ с августа изменит стоимость СМС-уведомлений, повышение стоимости коснется около 5% клиентов. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Стоимость услуги вырастет с 59 до 79 руб. в месяц.
«Наше решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям», — пояснили в банке.
При этом ВТБ распространяет единый пакет уведомлений на все карты клиента, что позволяет ему не платить за каждую подключенную к услуге СМС-уведомлений карту.
Помимо этого, банк сохранил бесплатную опцию push-уведомлений для зарплатных клиентов и клиентов, получающих в ВТБ пенсионные выплаты. В ВТБ напомнили, что клиенты всегда могут получить информацию о движении средств через «ВТБ Онлайн».
Ранее Сбербанк объявил, что впервые за 20 лет с 1 августа повысит стоимость уведомлений об операциях на 10 руб. В зависимости от карты стоимость услуги составит от 40 до 70 руб. в месяц.
В кредитной организации объяснили это двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: произошло увеличение транзакционной активности клиентов, а также количества и видов отправляемых сообщений.
При этом для кредитных и ряда премиальных карт услуга останется бесплатной.
ВТБ 24 февраля был внесен в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что предусматривает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах, запрет на долларовые транзакции и проведение любых транзакций с американскими контрагентами, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.
Под санкциями также оказались дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанка есть доля свыше 50%. Санкции против ВТБ ввели ЕС и Великобритания. Позднее ВТБ был отключен от системы SWIFT, а выпущенные им карты Visa и Mastercard перестали работать за пределами России.
Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что банк будет делать «все возможное и невозможное», чтобы минимизировать ущерб клиентам, партнерам и акционерам от санкций.