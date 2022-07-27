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Финансы ,  
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ВТБ вслед за «Сбером» повысит стоимость СМС-уведомлений

ВТБ объяснил это решение повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям. Ранее о повышении стоимости уведомлений об операциях сообщил Сбербанк
ВТБ VTBR ₽0,01845 -0,97% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ с августа изменит стоимость СМС-уведомлений, повышение стоимости коснется около 5% клиентов. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Стоимость услуги вырастет с 59 до 79 руб. в месяц.

«Наше решение обусловлено повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям», — пояснили в банке.

При этом ВТБ распространяет единый пакет уведомлений на все карты клиента, что позволяет ему не платить за каждую подключенную к услуге СМС-уведомлений карту.

Помимо этого, банк сохранил бесплатную опцию push-уведомлений для зарплатных клиентов и клиентов, получающих в ВТБ пенсионные выплаты. В ВТБ напомнили, что клиенты всегда могут получить информацию о движении средств через «ВТБ Онлайн».

Сбербанк повысит стоимость уведомлений об операциях впервые за 20 лет
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее Сбербанк объявил, что впервые за 20 лет с 1 августа повысит стоимость уведомлений об операциях на 10 руб. В зависимости от карты стоимость услуги составит от 40 до 70 руб. в месяц.

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В кредитной организации объяснили это двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: произошло увеличение транзакционной активности клиентов, а также количества и видов отправляемых сообщений.

При этом для кредитных и ряда премиальных карт услуга останется бесплатной.

ВТБ 24 февраля был внесен в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что предусматривает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах, запрет на долларовые транзакции и проведение любых транзакций с американскими контрагентами, то есть фактическую изоляцию от долларовой системы.

Под санкциями также оказались дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанка есть доля свыше 50%. Санкции против ВТБ ввели ЕС и Великобритания. Позднее ВТБ был отключен от системы SWIFT, а выпущенные им карты Visa и Mastercard перестали работать за пределами России.

Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что банк будет делать «все возможное и невозможное», чтобы минимизировать ущерб клиентам, партнерам и акционерам от санкций.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ВТБ СМС уведомления стоимость
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