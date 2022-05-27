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«Ведомости» узнали о планах выделить из ФНБ 120 млрд руб. для ВЭБа

Власти намерены разместить 120 млрд руб. в депозитах ВЭБа. Эксперты считают, что это позволит обойти запрет на безвозвратное финансирование. В феврале США ввели против ВЭБа жесткие санкции
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство предлагает выделить 120 млрд руб. для размещения на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ, деньги планируется взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в обновленном перечне мер по поддержке экономики в условиях санкций, пишет газета «Ведомости». Подлинность документа изданию подтвердил федеральный чиновник.

В перечне мер сказано, что эти средства будут использованы в «Фабрике проектного финансирования», для чего следует упростить процедуру выделения средств из фонда. Близкий к правительству собеседник газеты сообщил, что проработкой этого проекта занимаются Минэкономразвития и Министерство финансов, средства могут быть выделены на 20 лет для фондирования госкорпорации и финансирования крупных инвестиционных проектов.

Источник «Ведомостей» уточнил, что к этому дню реализуется 17 проектов в сфере промышленности, транспорта и добычи, их общая стоимость — 1,2 трлн руб.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Выделение денег для субординированного депозита означает фактически увеличение капитала ВЭБа, поскольку эта схема позволяет переносить срок возвращения средств «до бесконечности», уверен источник газеты, близкий к госкорпорации. Он допустил, что деньги могут понадобиться для выдачи поручительств банкам, системообразующим предприятиям или для проектного финансирования. Другой близкий к ВЭБу собеседник издания заявил об удивлении из-за финансирования «Фабрики» через субординированный депозит. Стандартный механизм предполагает привлечение капитала за счет выпуска облигаций.

Отвечая на вопрос газеты, требуется ли ВЭБу докапитализация, председатель госкорпорации Игорь Шувалов сказал, что это будет зависеть от развития плана противодействия санкциям. «Работаем согласно утвержденным антикризисным мероприятиям, под них правительство предоставляет капитал, поэтому у нас здесь полное взаимопонимание», — рассказал он.

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Субординированные депозиты были выбраны в качестве инструмента поддержки ВЭБа, поскольку средства ФНБ имеют иное целевое назначение, их нельзя передавать госкорпорации на безвозвратной основе, счел в беседе с «Ведомостями» управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он указал, что при этом законодательство напрямую предусматривает размещение денег на депозитных счетах ВЭБа, причем их срочность не ограничена. Беликов добавил, что госкорпорации могут требоваться дополнительные средства из-за роста ожидаемых потерь по финансируемым проектам.

Американские власти ввели санкции против ВЭБа и 25 ее дочерних компаний 22 февраля, их добавили в SND-список — Specially Designated Nationals And Blocked Persons List. Попадание в этот перечень означает запрет любых сделок с ВЭБом и его структурами после 24 марта этого года. «Все их активы в юрисдикции США замораживаются, а гражданам и юрлицам США запрещено вести с ними дела без специального разрешения управления по контролю за иностранными активами», — говорилось в релизе американского Минфина.

Министерство вместе с этим указало, что ВЭБ имеет «решающее значение» для возможностей российских властей привлекать средства, эта мера призвана ухудшить способность госкорпорации по выполнению базовых функций в международной финансовой системе.

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