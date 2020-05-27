«Золотая корона» вышла на европейский рынок под брендом KoronaPay
Российская система денежных переводов «Золотая корона» выходит на европейский рынок с сервисом онлайн-переводов KoronaPay. Он запущен в мае 2020 года в 31 стране — во всем Евросоюзе, а также в Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.
Для оказания услуг в Европе «Золотая корона» зарегистрировала на Кипре компанию KoronaPay Europe Limited и в декабре 2018 года получила от местного ЦБ лицензию на деятельность в сфере электронных денег, рассказал РБК руководитель кипрской компании Глеб Козлов. Раньше «Золотая корона» осуществляла переводы по европейскому направлению только офлайн, через своих партнеров.
Запуск в мае этого года совершенно случайно совпал с пандемией коронавируса, которая сделала онлайн-сервисы востребованнее, отметил Козлов. Название сервиса (KoronaPay) оказалось созвучно с названием вируса, но компания решила не проводить ребрендинг. «У нас узнаваемый бренд, а пандемия рано или поздно закончится», — считает глава KoronaPay Europe.
Сначала «Золотая корона» сфокусируется на развитии переводов из Европы в Россию и другие страны СНГ. Переводы из России и СНГ в Европу будут запущены на втором этапе, не раньше осени этого года. Потом компания планирует заняться освоением внутриевропейских направлений.
«В дальнейшем бизнес-модель подразумевает запуск [на европейском рынке] допсервисов (эмиссия электронных кошельков, предоплаченных карт, платежей за услуги и т.д.)», — уточнил Козлов.
Сейчас перевод можно отправить через мобильное приложение с карт Visa и Mastercard. На следующем этапе появится возможность работать напрямую с банковскими счетами. Получить деньги можно будет в отделениях-партнерах «Золотой короны» без открытия счета или в мобильном приложении, переслав их на банковскую карту. Переводы уже доступны в евро, позже добавятся фунты стерлингов, доллары, рубли, валюты европейских стран и стран СНГ.
Сможет ли «Золотая корона» конкурировать в Европе
KoronaPay планирует занять 50% рынка онлайн-переводов из Европы в СНГ за два-три года. Для этого компания установила нулевые комиссии за операцию, а также минимальный спред за конвертацию валют. «Нулевые комиссии и минимальный спред будут в первой фазе, которая может продлиться довольно долго. Мы хотели бы зарабатывать не на денежных переводах, а на дополнительных услугах и сервисах, которые позже сможем предоставлять (электронные кошельки, оплата услуг и т.п.)», — объяснил Козлов. По его словам, европейцы преимущественно ПЛАТЯТ высокие комиссии за финансовые услуги.
Европейский рынок переводов плотно занят как традиционными игроками, например Western Union, так и финтех-компаниями, поэтому конкуренция здесь высокая, но в целом рынок онлайн-переводов относительно молодой, и многое зависит от продвижения и маркетинговой составляющей, а не только от стоимости операций, рассказывает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Бизнес-модель «Золотой короны» в свое время позволила снизить тарифы на российском рынке, ставка 0% может повлиять на конкурентов и в Европе, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Стоимость переводов может быть заложена в другие услуги, предоставляемые компанией, или в разницу при конвертации валют, пояснила предправления Национального платежного совета Алма Обаева. Онлайн-переводы не требуют больших затрат, поэтому их можно какое-то время демпинговать для привлечения клиентов, и когда нужная доля рынка будет занята, а пользователи привыкнут к сервису, — ввести тариф, отметила эксперт.
Пока спрос на международные переводы снижается в связи с пандемией коронавируса. Как показывает статистика ЦБ, объем переводов из России в страны дальнего зарубежья в первом квартале 2020 года (последние доступные данные) упал на 43%, до $231 млн, а в обратном направлении — на 7%, до $420 млн.
«Все будет зависеть от того, как быстро экономика стран Европы будет восстанавливаться. Несмотря на то что в некоторых странах правительства перешли к режиму смягчения ограничений, быстрого восстановления пока не ожидается, а это основная точка роста такого типа услуг», — оценивает перспективы «Золотой короны» руководитель направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Екатерина Трофимова.
Нулевая комиссия может повысить конкурентоспособность KoronaPay внутри Европы, считает Трофимова. Там, однако, развивается SEPA, аналог российской Системы быстрых платежей, который позволит переводить деньги напрямую с банковского счета на другой счет, отмечает Достов. После того как к нему подключится большинство банков, сторонним компаниям станет очень сложно конкурировать с этим сервисом, считает он.
Оценка рынка
Объем рынка трансграничных денежных переводов из России и в Россию по итогам 2019 года оценивается в $10,8 млрд. На нем доля «Золотой короны», по оценкам самой компании, в среднем составляет 50%. В зависимости от страны этот показатель меняется как в большую, так и в меньшую сторону, пояснил ее представитель.
По итогам марта 2020 года объем денежных переводов просел на 33,9% на фоне пандемии коронавируса и ослабления рубля. Объем переводов из стран дальнего зарубежья в Россию сократился на 44,8% — с $263 млн до $145 млн.
Онлайн-переводы по европейскому направлению проводят Western Union, Contact, «Юнистрим» и другие системы денежных переводов. Western Union приветствует конкуренцию на рынке, сообщил представитель компании: «Она помогает индустрии развиваться и в итоге выгодна как для компаний, так и для их клиентов». Наиболее активные страны по переводам в Россию из Европы — Великобритания, Германия, Италия, Греция, говорит представитель «Юнистрима». Свою долю на этом направлении раскрыла только Contact — 30% рынка.
У Western Union также есть нулевой тариф, если деньги зачисляются на счет, но он действует не во всех странах по направлению Европа-Россия, например, при отправке из Франции или Чехии придется заплатить до €4,9. Contact взимает комиссию в 1–3%, у «Юнистрим» она достигает 2,5%, следует из данных сайтов компаний.