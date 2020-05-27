«Золотая корона» вышла на европейский рынок под брендом KoronaPay

Система «Золотая корона» начала деятельность на европейском рынке, запустив в мае денежные переводы из Европы в Россию под брендом KoronaPay. Несмотря на ассоциацию с коронавирусом, компания решила не менять название проекта

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Российская система денежных переводов «Золотая корона» выходит на европейский рынок с сервисом онлайн-переводов KoronaPay. Он запущен в мае 2020 года в 31 стране — во всем Евросоюзе, а также в Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

Для оказания услуг в Европе «Золотая корона» зарегистрировала на Кипре компанию KoronaPay Europe Limited и в декабре 2018 года получила от местного ЦБ лицензию на деятельность в сфере электронных денег, рассказал РБК руководитель кипрской компании Глеб Козлов. Раньше «Золотая корона» осуществляла переводы по европейскому направлению только офлайн, через своих партнеров.

Запуск в мае этого года совершенно случайно совпал с пандемией коронавируса, которая сделала онлайн-сервисы востребованнее, отметил Козлов. Название сервиса (KoronaPay) оказалось созвучно с названием вируса, но компания решила не проводить ребрендинг. «У нас узнаваемый бренд, а пандемия рано или поздно закончится», — считает глава KoronaPay Europe.