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Финансы ,  
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Банк России упростил для банков вывоз наличной валюты из страны

ЦБ упростил получение банками разрешения на вывоз наличной валюты из страны
ЦБ отменил при вывозе банками наличной иностранной валюты обязанность кредитных учреждений предоставлять в регулятор одновременно заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр и заключение об установленных критериях повреждений
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

ЦБ упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты с 27 апреля, сообщил регулятор.

«Отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявления о вывозе ветхих или поврежденных купюр», — заявили там.

В ноябре 2022 года Банк России пояснил, что право вывозить иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс. есть у уполномоченных банков, в том числе ВЭБ. С разрешения ЦБ также можно вывезти валюту в случаях, «не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Регулятор тогда напомнил, что иным физическим или юридическим лицам вывоз наличной валюты в таком объеме не разрешен. ЦБ объяснял, что из-за санкций поступление иностранной валюты в Россию ограничено.

Запрет на вывоз наличной валюты в размере более $10 тыс. действует с начала марта 2022 года. До решения это было возможно, если сумма декларировалась на таможне.

В конце февраля того же года США ввели санкции против Банка России, Минфина и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Они лишились возможности проводить финансовые операции с американскими организациями — «любые» транзакции, в том числе и по обмену валют. ЦБ также потерял доступ к своим активам, подпадающим под американскую юрисдикцию, к примеру, американским казначейским облигациям, которые хранятся на счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

На фоне ввода западных санкций регулятор ввел и другие ограничения по валютным транзакциям. К примеру, для физлиц-резидентов ограничили переводы за границу до $5 тыс. в месяц «в пользу иных физических лиц-резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками». С 1 июля 2022 года лимит переводов повышен до $ 1 млн.

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Георгий Смирнов
Банк России вывоз Валюта
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