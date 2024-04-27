Банк России упростил для банков вывоз наличной валюты из страны

ЦБ отменил при вывозе банками наличной иностранной валюты обязанность кредитных учреждений предоставлять в регулятор одновременно заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр и заключение об установленных критериях повреждений

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ЦБ упростил механизм получения кредитными организациями разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты с 27 апреля, сообщил регулятор.

«Отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявления о вывозе ветхих или поврежденных купюр», — заявили там.

В ноябре 2022 года Банк России пояснил, что право вывозить иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс. есть у уполномоченных банков, в том числе ВЭБ. С разрешения ЦБ также можно вывезти валюту в случаях, «не связанных с внешнеторговой деятельностью или возвратом и предоставлением займов».

Регулятор тогда напомнил, что иным физическим или юридическим лицам вывоз наличной валюты в таком объеме не разрешен. ЦБ объяснял, что из-за санкций поступление иностранной валюты в Россию ограничено.

Запрет на вывоз наличной валюты в размере более $10 тыс. действует с начала марта 2022 года. До решения это было возможно, если сумма декларировалась на таможне.

В конце февраля того же года США ввели санкции против Банка России, Минфина и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Они лишились возможности проводить финансовые операции с американскими организациями — «любые» транзакции, в том числе и по обмену валют. ЦБ также потерял доступ к своим активам, подпадающим под американскую юрисдикцию, к примеру, американским казначейским облигациям, которые хранятся на счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

На фоне ввода западных санкций регулятор ввел и другие ограничения по валютным транзакциям. К примеру, для физлиц-резидентов ограничили переводы за границу до $5 тыс. в месяц «в пользу иных физических лиц-резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками». С 1 июля 2022 года лимит переводов повышен до $ 1 млн.