ЦБ спрогнозировал рост прибыли банков почти до ₽2 трлн

В 2023 году российские банки могут заработать 1,9 млрд руб., ожидает ЦБ. Это произойдет после просадки 2022 года, произошедшей на фоне кризиса и санкций

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Банк России ожидает, что в 2023 году прибыль банковского сектора будет соразмерна рекордному показателю 2021 года. Об этом заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

«Первые месяцы текущего года дают полагать, что уже к концу этого года банковский сектор может выйти на показатели 2021 года», — сказала Полякова. По ее прогнозам, суммарная прибыль банков в 2023 году может составить 1,9 трлн рублей.

В 2021 году финансовый результат сектора составил 2,37 трлн руб., а показатель 2022 года оказался худшим за семь лет на фоне ввода жестких санкций западных стран в отношении российских банков — 203 млрд руб.

По прогнозу рейтингового агентства НКР, в 2023 году российские банки могут даже превысить показатель в 2 трлн руб., получим чистую прибыль в размере 2,4-2,6 трлн руб. За первый квартал они уже заработали 881 млрд руб. Согласно базовому прогнозу НКР, в 2023 году портфель корпоративных кредитов российских банков увеличится примерно на 14%, не превысив прошлогодние темпы роста. Кроме того, в 2022 году российские банки направили на резервирование возможных потерь около 2,5 трлн руб., и в НКР считают, что в 2023-м расходы по этой статье будут гораздо ниже — до 1,5 трлн руб., что «высвободит порядка 1 трлн руб. дохода для банков».

Финансовый результат банковского сектора в 2023 году будет в диапазоне 2,2–2,5 трлн руб., говорила РБК и директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Она тоже отмечает, что прибыльность бизнеса вырастет и за счет кредитной активности, и за счет более дешевого фондирования. По словам аналитика, существенный вклад имеет разовая переоценка, которая уже произошла в первом квартале. Агентство АКРА, в свою очередь, исходит из того, что чистая прибыль банков в этом году превысит 2 трлн руб., но на показатель может повлиять «целый ряд факторов», отмечал управляющий директор агентства Валерий Пивень.