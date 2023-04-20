Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Юристы рассказали о сложностях при согласовании сделок с иностранцами Финансы, 00:00
При взрыве в Белгороде пострадали два человека Общество, 20 апр, 23:59
Минобороны объяснило взрыв в Белгороде падением бомбы с самолета Политика, 20 апр, 23:58
Видео момента взрыва в Белгороде Общество, 20 апр, 23:40
Жителей поврежденных после взрыва в Белгороде домов разместят в гостинице Общество, 20 апр, 23:36
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 20 апр, 23:20
Фото с места взрыва в Белгороде Общество, 20 апр, 23:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Астрофизики рассказали, что вспышку над Киевом вызвал «хороший болид» Политика, 20 апр, 23:11
Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал Финансы, 20 апр, 23:01
Воронка на месте взрыва в Белгороде. Видео Общество, 20 апр, 22:58
Губернатор сообщил об огромной воронке после взрыва в Белгороде Политика, 20 апр, 22:50
Жители Белгорода сообщили о взрыве в городе Общество, 20 апр, 22:47
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика Политика, 20 апр, 22:45
Грузинский банк пригрозил закрыть счета из-за санкций против России Финансы, 20 апр, 22:26
Финансы ,  
0 

Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал

ЦБ: российские банки заработали за квартал рекордные ₽881 млрд
В январе-марте участники рынка заработали почти ₽900 млрд, сообщил ЦБ. Впрочем, этот результат во многом обеспечили разовые факторы вроде ослабления рубля
Вид на здание ЦБ России
Вид на здание ЦБ России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль российских банков составила 881 млрд руб., сообщил ЦБ (.pdf). В марте финансовый результат достиг 330 млрд руб., что в сумме с показателями февраля (293 млрд руб.) и января (258 млрд руб.) стало новым рекордом сектора. До этого максимальную квартальную прибыль банки показывали в июле-сентябре 2021 года — около 700 млрд руб., следует из данных регулятора.

Резкое восстановление прибыльности состоялось спустя несколько месяцев после того, как ЦБ зафиксировал худший годовой результат сектора за семь лет. Банк России не давал точного прогноза, сколько участники рынка могут заработать в 2023 году. «Думаю, выше чем 1 трлн руб. будет прибыль, но это пока единственное, что могу сказать. Может быть, значительно выше», — отмечал глава департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Из чего сложилась рекордная прибыль банков

Как отмечается в обзоре ЦБ, в марте прибыль банков выросла в основном за счет увеличения двух традиционных статей — чистых процентных и комиссионных доходов, которые поднялись примерно на 15% относительно февраля. Кроме того, положительный эффект дали разовые события: это доход в 11 млрд руб. от операций с ценными бумагами, а также валютная переоценка на фоне ослабления рубля (+61 млрд руб.).

Фактор валютной переоценки поддерживает сектор второй месяц подряд, в феврале ее объем достигал 73 млрд руб. «Бумажный» заработок банков на ослаблении рубля, а также корректировки в учете прибыли прошлых лет дали рекордный квартальный результат. Без этих факторов прибыль банков была бы на уровне 500 млрд руб., подчеркивает регулятор. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (578 млрд руб.).

Ранее крупнейший игрок на рынке — Сбербанк — сообщил о чистой прибыли по итогам первого квартала в размере 350,2 млрд руб. по РСБУ. Совкомбанк, который тоже успел раскрыть отчетность, за январь—март заработал 31,6 млрд руб. по РСБУ. ВТБ прогнозировал результат на уровне 140 млрд руб.

По данным ЦБ, на 1 апреля совокупные активы сектора достигли 139,9 трлн руб., увеличившись с начала года на 3,8%. За тот же период корпоративный кредитный портфель банков вырос на 4,3%, до 61,6 трлн руб., а розничный — на 3,3%, до 28,3 трлн руб. На отчетную дату средства населения в банках составили 36,96 трлн руб., прибавив за квартал менее 1%.

Читайте на РБК Pro
Работа — спасение от алкоголизма: как Николас Кейдж следит за здоровьем
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
За счет чего так выделяется «голос» Aviasales и других брендов-бунтарей
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки прибыль Банк России
Материалы по теме
Российские банки завершили кризисный год с худшей за семь лет прибылью
Финансы
Эксперты АКРА предсказали банкам прибыль, несмотря на кризис
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter