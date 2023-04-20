Российские банки обновили рекорд по чистой прибыли за квартал

В январе-марте участники рынка заработали почти ₽900 млрд, сообщил ЦБ. Впрочем, этот результат во многом обеспечили разовые факторы вроде ослабления рубля

Вид на здание ЦБ России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

По итогам первого квартала 2023 года чистая прибыль российских банков составила 881 млрд руб., сообщил ЦБ (.pdf). В марте финансовый результат достиг 330 млрд руб., что в сумме с показателями февраля (293 млрд руб.) и января (258 млрд руб.) стало новым рекордом сектора. До этого максимальную квартальную прибыль банки показывали в июле-сентябре 2021 года — около 700 млрд руб., следует из данных регулятора.

Резкое восстановление прибыльности состоялось спустя несколько месяцев после того, как ЦБ зафиксировал худший годовой результат сектора за семь лет. Банк России не давал точного прогноза, сколько участники рынка могут заработать в 2023 году. «Думаю, выше чем 1 трлн руб. будет прибыль, но это пока единственное, что могу сказать. Может быть, значительно выше», — отмечал глава департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Из чего сложилась рекордная прибыль банков

Как отмечается в обзоре ЦБ, в марте прибыль банков выросла в основном за счет увеличения двух традиционных статей — чистых процентных и комиссионных доходов, которые поднялись примерно на 15% относительно февраля. Кроме того, положительный эффект дали разовые события: это доход в 11 млрд руб. от операций с ценными бумагами, а также валютная переоценка на фоне ослабления рубля (+61 млрд руб.).

Фактор валютной переоценки поддерживает сектор второй месяц подряд, в феврале ее объем достигал 73 млрд руб. «Бумажный» заработок банков на ослаблении рубля, а также корректировки в учете прибыли прошлых лет дали рекордный квартальный результат. Без этих факторов прибыль банков была бы на уровне 500 млрд руб., подчеркивает регулятор. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (578 млрд руб.).

Ранее крупнейший игрок на рынке — Сбербанк — сообщил о чистой прибыли по итогам первого квартала в размере 350,2 млрд руб. по РСБУ. Совкомбанк, который тоже успел раскрыть отчетность, за январь—март заработал 31,6 млрд руб. по РСБУ. ВТБ прогнозировал результат на уровне 140 млрд руб.

По данным ЦБ, на 1 апреля совокупные активы сектора достигли 139,9 трлн руб., увеличившись с начала года на 3,8%. За тот же период корпоративный кредитный портфель банков вырос на 4,3%, до 61,6 трлн руб., а розничный — на 3,3%, до 28,3 трлн руб. На отчетную дату средства населения в банках составили 36,96 трлн руб., прибавив за квартал менее 1%.