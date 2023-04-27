ВТБ запустил онлайн-банк во «ВКонтакте»

В ВТБ считают, что онлайн-банком на платформе VK смогут воспользоваться свыше 100 тыс. клиентов финансовой организации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ запустил онлайн-банк на платформе чат-ботов в VK-мессенджере, сообщил замглавы банка Анатолий Печатников. Клиенты смогут совершать свыше 80% повседневных финансовых операций, не покидая «ВКонтакте».

«Банк в VK работает в мобильной версии соцсети на всех устройствах, в том числе на смартфонах с iOS и Android», — сообщили в ВТБ.

С помощью онлайн-банка в соцсети пользователи могут проверить баланс, перевести деньги через Систему быстрых платежей, оплатить счета, добавленные в подписки «ВТБ Онлайн».

В банке заявили, что безопасность сервиса в VK обеспечена двухэтапной авторизацией — в соцсети и в учетной записи онлайн-банка. «Если в течение пяти минут после авторизации пользователь не совершает каких-либо действий, сессия автоматически завершается», — добавили в финансовой организации.

«По нашим прогнозам, до конца года новым сервисом в VK смогут воспользоваться более 100 тысяч клиентов ВТБ», — отметил Анатолий Печатников.

Чтобы начать пользоваться онлайн-банком во «ВКонтакте», пользователю нужно найти сообщество ВТБ в соцсети, открыть диалог с чат-ботом и нажать на кнопку «ВТБ Онлайн». При первом входе будет необходимо ввести данные для входа в учетную запись «ВТБ Онлайн», в дальнейшем нужно будет вводить код из СМС от банка.

О планах запустить онлайн-банк во «ВКонтакте» в ВТБ сообщили в середине февраля.

В начале года организация объявила о запуске банка в мессенджере Telegram. Это должно было помочь заменить официальное приложение для пользователей iOS, удаленное из AppStore после введения санкций в ответ на военную операцию на Украине. Однако в конце января Роскомнадзор запретил банкам интеграцию с Telegram, аргументировав это тем, что владельцем мессенджера является иностранное лицо и подобные действия будут незаконными в соответствии с поправками к закону «Об информации», которые вступили в силу с 1 марта.

Согласно изменениям, к мессенджерам, которые были признаны иностранными, запрещено подключать службы денежных переводов, а для структур с «госзаданием» под запретом и пересылка в них банковских счетов, личных данных и информации о переводах.

После вступления изменений в силу ВТБ запросил у Роскомнадзора разъяснения по поводу запрета. В банке пообещали при необходимости скорректировать работу в Telegram или даже прекратить поддержку в мессенджере.