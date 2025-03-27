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Финансы ,  
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FT узнала об увольнении банкиров HSBC в день начисления им бонусов

FT: HSBC уволил банкиров в день, когда им должны были начислить бонусы за работу
Один из крупнейших банков Европы HSBC в целях экономии уволил инвестиционных банкиров, не выплатив им бонусы, пишет FT. Активно сокращать расходы банк начал после смены гендиректора в 2024 году
Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press
Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Руководство британской финансовой группы HSBC уволило сразу несколько инвестиционных банкиров в тот день, когда им должны были назначить бонусы за работу в 2024 году, сообщает Financial Times.

С момента прихода Жоржа Эльхедери на пост главы HSBC в сентябре прошлого года банк начал сокращать неприбыльные подразделения, в частности полностью закрыв направления слияний и поглощений, а также андеррайтинга акций в США, Великобритании и континентальной Европе.

По информации британской газеты, в феврале 2025-го руководство HSBC начало обсуждать меры сокращения ежегодных расходов на $1,5 млрд. Собеседники FT рассказали, что дискуссии происходили как раз в тот момент, когда банкиры ждали начисления бонусов за работу.

По словам одного из источников, некоторые сотрудники, которые готовились к увольнению, тем не менее рассчитывали получить бонусные выплаты, ведь они полагались за работу в прошлом году. HSBC не ответил на запрос FT.

Став гендиректором HSBC, Жорж Эльхедери объявил о масштабной реорганизации группы. С января 2025 года организационная структура банка была изменена, его бизнес был разделен на четыре подразделения: Гонконг, Великобритания, корпоративный и институциональный банкинг, глобальное управление активами состоятельных клиентов. Эльхедери утверждал, что такая реорганизация позволит создать «более простую, динамичную и подвижную организацию».

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В рамках реструктуризации HSBC рассматривал возможность отказа от инвестиционно-банковских услуг в Азии и на Ближнем Востоке, рассказали собеседники FT. В итоге Эльхедери отказался от этих планов. Как пояснил один из собеседников газеты, инвестиционный банкинг является важным способом поддержания отношений на высоком уровне с ключевыми клиентами в регионе.

Розничный бизнес в России HSBC свернул еще в 2011 году и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов. После введения западных санкций в 2022 году банк начал сворачивать отношения с российскими кредитными организациями, а также прекратил принимать новых клиентов.

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Теги
Милена Костерева
HSBC увольнения реструктуризация
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