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Финансы ,  
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Объем реструктуризаций кредитов бизнесу удвоился на фоне роста ставки ЦБ

ЦБ: объем реструктуризаций кредитов бизнесу вырос почти вдвое, до 764 млрд руб.
В августе банки пересмотрели условия по корпоративным кредитам на 0,8 трлн, сообщил ЦБ. Тогда же регулятор внепланово поднял ключевую ставку сразу на 3,5 п.п., сделав ее двузначной
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В августе 2023 года под реструктуризацию попали корпоративные кредиты на 764 млрд руб. — по сравнению с июлем объем вырос почти вдвое (с 396 млрд руб.), сообщил Банк России (.pdf).

По оценкам регулятора, около половины реструктуризаций были связаны с «изменением графика уплаты процентов». 70% всего объема ссуд с новыми параметрами пришлись на несколько крупных компаний нефтегазовой и горнометаллургической отраслей.

РБК направил запрос в Банк России.

Как следует из данных ЦБ, в 2023 году всплески реструктуризаций крупных кредитов наблюдались в марте (около 700 млрд руб.) и в июне (1,3 трлн руб.), но Банк России не указал в качестве причины потребность компаний в пересмотре графиков платежей. Всего за январь—август банки пересмотрели условия по корпоративным ссудам на 4,28 трлн руб.

ЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику в июле, подняв ставку на 1 п.п. В августе регулятор провел внеплановый подъем ставки еще на 3,5 п.п., и показатель стал двузначным — 12%. В сентябре цикл ужесточения продолжился, ключевая ставка достигла текущих 13%. Ближайшее заседание ЦБ по ставке намечено на 27 октября.

Значительная часть крупных корпоративных кредитов в России выдается по плавающим ставкам, привязанным к ключевой. В 2022 году Минэкономразвития оценивало долю таких ссуд в 40%. В сентябре 2023-го первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин говорил в интервью телеканалу РБК, что «примерно половина кредитов юрлицам в «Сбере» выданы по плавающим ставкам».

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Как рост ставки повлиял на бизнес-показатели банков

По оценкам ЦБ, за девять месяцев 2023 года чистая прибыль российских банков достигла 2,7 трлн руб. Однако почти треть финансового результата (0,9 трлн руб.) связана с разовыми факторами или особенностями учета.

0,6 трлн руб. дала положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. Летом девальвация национальной валюты приносила сектору разовый доход на уровне 100 млрд руб. ежемесячно, в сентябре этот фактор уже перестал существенно поддерживать финансовый результат — переоценка принесла банкам всего 8 млрд руб.

Еще 0,3 трлн руб. российские банки не стали вычитать из финансового результата, отразив потери от отрицательной переоценки ценных бумаг на своих балансах в капитале, минуя прибыль. За сентябрь убыток от переоценки ценных бумаг составил порядка 112 млрд руб., за август — 82 млрд руб. Это связано с ростом ставок на рынке, указал ЦБ.

Чистая прибыль банков за сентябрь составила 296 млрд руб., что на 16% уступает результату августа. Основные доходные статьи бизнеса — чистый процентный и чистый комиссионный доход — снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 4%. Как отмечается в обзоре, это произошло «в основном из-за опережающего роста стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки: обязательства переоцениваются быстрее активов из-за высокой доли текущих счетов и краткосрочных вкладов».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Банк России чистая прибыль реструктуризация кредитов кредитование
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