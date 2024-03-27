Опасения британских банков из-за геополитики достигли рекордного уровня

На фоне конфликтов на Украине и в секторе Газа, а также выборов в США опасения британских банков по поводу геополитических рисков достигли самого высокого уровня за всю историю измерений, обогнав кибератаки и инфляцию

Здание Банка Англии (Фото: Isabel Infantes / File Photo / Reuters)

Опасения британских банков и финансовых компаний по поводу геополитических рисков достигли самого высокого уровня за всю историю измерений, сообщает Bloomberg со ссылкой на проведенное Банком Англии исследование системных рисков. Опрос проводился с 30 января по 22 февраля, в нем приняли участие 66 британских банков, хедж-фондов и других финансовых компаний.

Около 85% опрошенных назвали геополитику одной из пяти самых крупных отраслевых проблем, что на 19% больше, чем в первой половине 2023 года. Вариант «геополитика» на первое место среди рисков поставили свыше 40% компаний — рекордный показатель за всю историю исследования (проводится Банком Англии с 2008 года). Следом за геополитикой идут кибератаки, к высоким рискам их причислили 70% опрошенных британских финансовых компаний (минус 10% за год). Далее следуют инфляционные риски — ими обеспокоен 41% опрошенных (минус 16% за год).

Как отмечает Bloomberg, эти результаты свидетельствуют о том, что конфликты на Украине и в секторе Газа, а также выборы в Соединенных Штатах влияют на настроения в сфере финансовых услуг, даже несмотря на то, что опасения по поводу рецессии ослабевают.

После начала российской военной операции на Украине и последовавшими за ней санкциями, приведшими к росту цен на энергоносители, инфляция в Великобритании поднималась на рекордные за 40 лет значения — в августе 2022 года она превысила 10%. Пика она достигла в октябре того же года (11,1%), в затем начала постепенно снижаться. В декабре она составляла 4% при целевом показателе 2%.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, за 12 месяцев до февраля 2024 года индекс потребительских цен вырос на 3,8%. Драйверами роста стали электроэнергия, продукты питания, алкоголь и табак, а также сфера услуг.