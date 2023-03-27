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Саудовский нацбанк сменил главу после потери $1 млрд на Credit Suisse

Нацбанк Саудовской Аравии сменил председателя после потери $1 млрд из-за Credit Suisse
Ушедший в отставку председатель саудовского Нацбанка, крупнейшего акционера Credit Suisse, отказался выкупать больше акций для спасения швейцарского банка. В итоге CS покупает UBS, а саудовский банк теряет до 80% своих вложений
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Председатель Национального банка Саудовской Аравии (Saudi National Bank, SNB) Аммар аль-Худаири ушел в отставку «по личным причинам», пишет Bloomberg.

SNB был крупнейшим акционером швейцарского банка Credit Suisse, акции которого в марте сильно упали на фоне убыточной отчетности и который в итоге был продан другому швейцарскому банку, UBS.

Новым председателем Нацбанка Саудовской Аравии будет Саид Мохаммед аль-Гамди — бывший CEO организации, сообщает Reuters.

Аль-Худаири стал главой SNB в 2021 году, когда банк был образован путем слияния Национального коммерческого банка и Samba Financial Group, отмечает Bloomberg.

SNB стал владельцем 9,9% акций Credit Suisse в ноябре прошлого года, сумма сделки составила около $1,5 млрд. 15 марта этого года произошло крупнейшее за 167-летнюю историю падение акций Credit Suisse: по итогу торгов падение составило 24,2%, разово оно доходило до 30,8%.

При этом саудовский Нацбанк тогда отказался выкупать больше акций, чтобы не нарушать регуляторные требования. Аль-Худаири пояснял, что банк не хочет превышать порог доли в 10%. Bloomberg отмечает, что слова председателя SNB стали «переломным моментом» в истории с Credit Suisse.

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Через два дня The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что UBS и Credit Suisse проведут переговоры о слиянии с подачи Нацбанка Швейцарии и финансового госрегулятора Finma. В итоге UBS согласился приобрести Credit Suisse примерно за $3,24 млрд. Нацбанк Швейцарии также решил предоставить банкам гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд.

20 марта стало известно, что SNB потерял более $1 млрд, инвестировав в акции Credit Suisse, — это около 80% вложенного.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Credit Suisse UBS Саудовская Аравия
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