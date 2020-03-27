Власти проработают вариант с выкупом акций ВТБ у «Открытия» за счет ФНБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Глава британского Минздрава заразился коронавирусом Общество, 17:50 Суд отменил досрочное освобождение экс-директора ФСИН Реймера Общество, 17:49 Правительство и банки определили отрасли с правом на кредитные каникулы Экономика, 17:44 Суд продлил арест историка Соколова на полгода Общество, 17:44 Как бизнес-школы «штампуют» ненужных специалистов по устойчивому развитию Pro, 17:25 В Киеве СБУ конфисковала поддельные тесты на коронавирус Общество, 17:23 Главу Ripple обвинили в обмане. Он продал 67 млн токенов XRP Крипто, 17:16 Российские специалисты начали оказывать помощь жителям Бергамо Общество, 17:11 Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 Бизнес, 17:11 Куратором кино в Минкульте стал экс-глава БТИ Крыма Общество, 17:05 Власти проработают вариант с выкупом акций ВТБ у «Открытия» за счет ФНБ Финансы, 17:04 Что такое интернет вещей Индустрия 4.0, 17:03  Первый регион России остановил общественный транспорт из-за коронавируса Общество, 17:00 Как и зачем переводить процессы на аутсорс Pro, 16:58 
Новости без коронавируса ,  
0 

Власти проработают вариант с выкупом акций ВТБ у «Открытия» за счет ФНБ

Поручение проработать возможность такой сделки глава правительства Михаил Мишустин дал Минфину и ЦБ
ВТБ VTBR ₽0,03103 -4,54% Купить
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и ЦБ проработать вопрос о возможности выкупа акций банка ВТБ, находящихся на балансе структур «Открытия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабмина.

«Мы в курсе этих планов, однако данный вопрос находится в компетенции правительства», — заявили РБК в пресс-службе ВТБ.

В «Открытии» отказались от комментариев РБК.

По словам собеседника «Интерфакса», в качестве возможного варианта финансирования сделки рассматривается использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В соответствии с бюджетным правилом власти могут начать тратить средства ФНБ после того, как его объем превысит 7% ВВП. По данным Минфина, на 1 марта объем ФНБ составлял 8,249 трлн руб., что составляет 7,3% от ВВП страны. 16 марта в ФНБ перечислили дополнительные нефтегазовые доходы, которые были получены Россией в соответствии с бюджетным правилом, по которому в фонд уходят средства от продажи нефти свыше $42 за баррель. В результате общий объем ФНБ достиг 12,2 трлн руб.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым правительство за счет средств ФНБ выкупит у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка (50% + 1 акция). 19 марта Минфин начал работу по продаже иностранной валюты из ФНБ для реализации сделки. Непосредственно операции по продаже будет совершать Центробанк.

Авторы: Евгений Калюков, Павел Казарновский
Материалы по теме
Греф оценил доход ФНБ после покупки акций Сбербанка
Финансы
Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения
Экономика
ЦБ начал продажу валюты из ФНБ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter