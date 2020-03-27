Власти проработают вариант с выкупом акций ВТБ у «Открытия» за счет ФНБ

Поручение проработать возможность такой сделки глава правительства Михаил Мишустин дал Минфину и ЦБ

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и ЦБ проработать вопрос о возможности выкупа акций банка ВТБ, находящихся на балансе структур «Открытия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабмина.

«Мы в курсе этих планов, однако данный вопрос находится в компетенции правительства», — заявили РБК в пресс-службе ВТБ.

В «Открытии» отказались от комментариев РБК.

По словам собеседника «Интерфакса», в качестве возможного варианта финансирования сделки рассматривается использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В соответствии с бюджетным правилом власти могут начать тратить средства ФНБ после того, как его объем превысит 7% ВВП. По данным Минфина, на 1 марта объем ФНБ составлял 8,249 трлн руб., что составляет 7,3% от ВВП страны. 16 марта в ФНБ перечислили дополнительные нефтегазовые доходы, которые были получены Россией в соответствии с бюджетным правилом, по которому в фонд уходят средства от продажи нефти свыше $42 за баррель. В результате общий объем ФНБ достиг 12,2 трлн руб.