Против главы Интехбанка возбудили дело из-за вывода 870 млн руб. за месяц

Следственный комитет обнаружил, что руководство разорившегося Интехбанка перед отзывом лицензии вывело из банка почти миллиард рублей. Против руководства банка возбуждено уголовное дело

Марсель Зарипов (Фото: Ассоциация Саморегулируемой организации «Содружество строителей РТ»)

Следственный комитет возбудил уголовные дела против ​председателя правления Интехбанка Марселя Зарипова и его первого заместителя Елены Наумовой. Об этом говорится в сообщении ведомства в официальном канале в Telegram.

В СКР сообщили, что Зарипов и Наумова подозреваются в превышении полномочий. «По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 года они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Банк России отозвал у Интехбнка лицензию на осуществление банковских операций 3 марта. В тот же день лицензии лишились еще два татарстанских банка — Татфондбанк, в группу, которого входил Интехбанк, и зарегистрированный в Казани Анкор Банк. 11 апреля 2017 года суд признал Интехбанк банкротом. В финансовой организации была введена временная администрация, которая обнаружила в капитале банка дыру в размере 14,785 млрд руб.

Кроме того, временная администрация уличила руководство банка в совершении сомнительных сделок и выводе капитала. В АСВ заявили, что в Интехбанке и Татфондбанке «имело место беспрецедентное по объему дробление крупных вкладов и остатков по счетам юридических лиц, проводившееся в том числе через кассы банков».