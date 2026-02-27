ЦБ зафиксировал рост спроса на реструктуризацию кредитов в 2025 году

ЦБ связал трудности заемщиков с погашением кредитов с «сокращением доходов на фоне замедления экономики, связанного с целенаправленными усилиями властей по снижению инфляции»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2025 году банки получили 6,2 млн заявлений от физических лиц о реструктуризации кредитов, следует из информационного бюллетеня Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса». Согласно материалам регулятора, в 2024 году аналогичный показатель составил 4,1 млн.

Как отмечает Центробанк, спрос на реструктуризацию кредитов по сравнению с 2024-м увеличился как со стороны физических лиц, так и со стороны малого и среднего бизнеса. Регулятор связывает трудности заемщиков с погашением кредитов с «сокращением доходов на фоне замедления экономики, связанного с целенаправленными усилиями властей по снижению инфляции».

В прошлом году наибольшее количество заявлений о реструктуризации от физлиц было подано в третьем квартале — 1,6 млн. Это на 8,7% больше, чем во втором квартале. В четвертом квартале поступило на 1,9% меньше заявлений.

Согласно подсчетам, 5,3 млн заявлений были поданы по собственным программам банков (+50% год к году), еще более 785 тыс. касались предоставления кредитных каникул.

Реструктуризация — это изменение условий для заемщика по уже взятому кредиту. Ее проводит тот банк, в котором был оформлен кредит. Реструктуризация применяется тогда, когда клиент по какой-то конкретной причине не в состоянии платить по кредиту и готов доказать ухудшение своего финансового положения. Банк не обязан применять эту процедуру, но может пойти навстречу заемщику. При реструктуризации может сократиться ежемесячный платеж или снизиться процентная ставка, но при этом, как правило, увеличивается срок выплаты кредита. С октября 2022 года действует закон, позволяющий мобилизованным, участникам военной операции, а также членам их семей оформлять кредитные каникулы. C октября 2025-го вступил в силу закон, предусматривающий предоставление кредитных каникул для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса.