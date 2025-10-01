 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

У части россиян появилась возможность взять кредитные каникулы

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 октября самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут оформить кредитные каникулы, закон подписал президент России Владимир Путин в июле.

Каникулы распространяются на суммы кредита или займа в пределах:

  • до ₽10 млн — для самозанятых;
  • до ₽60 млн — для микропредприятий;
  • до ₽400 млн — для малых компаний;
  • до ₽1 млрд — для средних компаний.

Правительство России в дальнейшем может пересмотреть эти лимиты. Если открыта линия кредитования, то будут учитывать лимиты выдачи или долга в зависимости от того, что меньше.

Для получения кредитных каникул есть ряд требований к заемщикам:

  • заемщик должен быть субъектом МСП или самозанятым, но при этом не относиться к субъектам МСП, которым не может быть оказана поддержка (не может заниматься финансовой деятельностью или работать в сфере игорного бизнеса, участвовать в соглашениях о разделе продукции и др.);
  • заемщик не должен быть в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
  • в течение пяти лет до этого заемщик не должен был пользоваться кредитными каникулами;
  • должны отсутствовать основания для предъявления требования по досрочному возврату денежных средств и не должно быть других действующих кредитных каникул.

Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Возможностью можно воспользоваться не чаще одного раза в пять лет по одному договору, рассказывала «РБК Инвестиции» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Кредитные каникулы появились в России в 2020 году как временная мера в период пандемии, а в 2023 году был принят закон № 348-ФЗ, согласно которому кредитные каникулы стали возможны на постоянной основе. Новые правила вступили в силу с 1 января 2024 года. В законе предусмотрены лимиты для разных категорий кредитов:

  • ₽1,6 млн — для автокредитов;
  • ₽450 тыс. — для других потребительских кредитов;
  • ₽150 тыс. — для потребкредитов с лимитом кредитования.

С 2024 года кредитные каникулы положены россиянам, у которых доходы за два месяца упали на 30%; проживающим в зоне ЧС.

Кредитные каникулы — 2025: как законно получить отсрочку по кредиту
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Стручева
Бизнес кредиты бизнесу кредит самозанятые
Материалы по теме
Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Экономика
Власти одобрили длинные кредитные каникулы для россиян с детьми
Финансы
Банки оценили спрос на кредитные каникулы в приграничных регионах
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В США появился новый визовый сбор с туристов «за добросовестность» Политика, 03:30
Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира Общество, 03:17
Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства Политика, 03:06
В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6% Общество, 03:01
Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях Общество, 02:49
Самолет немецких ВВС обстреляли пиротехникой после взлета с авиабазы Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В приложениях банков начнет появляться спецкнопка против мошенников Финансы, 02:30
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 02:28
Дуров рассказал, что верит рост биткоина до $1 млн Политика, 02:10
У части россиян появилась возможность взять кредитные каникулы Финансы, 02:00
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа на $40 трлн Политика, 01:50
Newsweek узнал о перебросе «охотников за подлодками» США к границе России Политика, 01:38
Зарплаты российских военных выросли почти на 8% Финансы, 01:31