У части россиян появилась возможность взять кредитные каникулы
С 1 октября самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут оформить кредитные каникулы, закон подписал президент России Владимир Путин в июле.
Каникулы распространяются на суммы кредита или займа в пределах:
- до ₽10 млн — для самозанятых;
- до ₽60 млн — для микропредприятий;
- до ₽400 млн — для малых компаний;
- до ₽1 млрд — для средних компаний.
Правительство России в дальнейшем может пересмотреть эти лимиты. Если открыта линия кредитования, то будут учитывать лимиты выдачи или долга в зависимости от того, что меньше.
Для получения кредитных каникул есть ряд требований к заемщикам:
- заемщик должен быть субъектом МСП или самозанятым, но при этом не относиться к субъектам МСП, которым не может быть оказана поддержка (не может заниматься финансовой деятельностью или работать в сфере игорного бизнеса, участвовать в соглашениях о разделе продукции и др.);
- заемщик не должен быть в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;
- в течение пяти лет до этого заемщик не должен был пользоваться кредитными каникулами;
- должны отсутствовать основания для предъявления требования по досрочному возврату денежных средств и не должно быть других действующих кредитных каникул.
Возможностью можно воспользоваться не чаще одного раза в пять лет по одному договору, рассказывала «РБК Инвестиции» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Кредитные каникулы появились в России в 2020 году как временная мера в период пандемии, а в 2023 году был принят закон № 348-ФЗ, согласно которому кредитные каникулы стали возможны на постоянной основе. Новые правила вступили в силу с 1 января 2024 года. В законе предусмотрены лимиты для разных категорий кредитов:
- ₽1,6 млн — для автокредитов;
- ₽450 тыс. — для других потребительских кредитов;
- ₽150 тыс. — для потребкредитов с лимитом кредитования.
С 2024 года кредитные каникулы положены россиянам, у которых доходы за два месяца упали на 30%; проживающим в зоне ЧС.
