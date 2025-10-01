У части россиян появилась возможность взять кредитные каникулы

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 октября самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут оформить кредитные каникулы, закон подписал президент России Владимир Путин в июле.

Каникулы распространяются на суммы кредита или займа в пределах:

до ₽10 млн — для самозанятых;

до ₽60 млн — для микропредприятий;

до ₽400 млн — для малых компаний;

до ₽1 млрд — для средних компаний.

Правительство России в дальнейшем может пересмотреть эти лимиты. Если открыта линия кредитования, то будут учитывать лимиты выдачи или долга в зависимости от того, что меньше.

Для получения кредитных каникул есть ряд требований к заемщикам:

заемщик должен быть субъектом МСП или самозанятым, но при этом не относиться к субъектам МСП, которым не может быть оказана поддержка (не может заниматься финансовой деятельностью или работать в сфере игорного бизнеса, участвовать в соглашениях о разделе продукции и др.);

заемщик не должен быть в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

в течение пяти лет до этого заемщик не должен был пользоваться кредитными каникулами;

должны отсутствовать основания для предъявления требования по досрочному возврату денежных средств и не должно быть других действующих кредитных каникул.

Возможностью можно воспользоваться не чаще одного раза в пять лет по одному договору, рассказывала «РБК Инвестиции» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Кредитные каникулы появились в России в 2020 году как временная мера в период пандемии, а в 2023 году был принят закон № 348-ФЗ, согласно которому кредитные каникулы стали возможны на постоянной основе. Новые правила вступили в силу с 1 января 2024 года. В законе предусмотрены лимиты для разных категорий кредитов:

₽1,6 млн — для автокредитов;

₽450 тыс. — для других потребительских кредитов;

₽150 тыс. — для потребкредитов с лимитом кредитования.

С 2024 года кредитные каникулы положены россиянам, у которых доходы за два месяца упали на 30%; проживающим в зоне ЧС.