Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%

В конце 2025 года стоимость обслуживания кредиток в России выросла до рекорда за 5 лет, подсчитало «Скоринг бюро». Снижение ставки ЦБ не привело здесь к быстрому эффекту. Но это был пик ставок и они пойдут вниз, считают эксперты

Фото: 57stock / imagebroker.com / Global Look Press

В четвертом квартале 2025 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт достигла 50,1%, следует из данных «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это рекордное значение показателя за последние пять лет. За год ПСК по кредиткам подскочила на 17,5 процентного пункта.

ПСК — универсальный расчетный показатель, отражающий стоимость кредита для заемщика. Эта сумма включает основной долг, проценты по ссуде и некоторые виды дополнительных расходов. В кредитных договорах ПСК прописывается в денежном выражении и процентах. Как правило, этот показатель существенно выше рекламной ставки банка по кредиту, поскольку отражает реальную стоимость ссуды или реальную ставку.

Согласно статистике «Скоринг Бюро», всплеск ПСК по кредиткам (до 34,9%) наблюдался весной 2022 года - на пике кризиса и резкого подъема ключевой ставки. Но потом ситуация сгладилась в 2023-2024 годах показатель колебался в диапазоне 30,1–32,6%. Резкий подъем начался в прошлом году, тоже на фоне ужесточения денежно-кредитной политики: в первом квартале ПСК достигла 45,9%. В течение года показатель продолжил расти, несмотря на то, что ЦБ вернулся к снижению «ключа». Для сравнения, реальные ставки по другим видам кредитов практически не изменились. В четвертом квартале 2025 года ПСК по ипотеке составила 19,5%, по автокредитам — 21,7%, по потребительским кредитам — 37,3%.

Что происходило с выдачами кредиток

Рост стоимости кредитных карт сопровождался снижением объемов выдач. По данным «Скоринг Бюро», в четвертом квартале 2025 года банки оформили 3,3 млн кредиток на 324,1 млрд руб. Это на 37,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В количественном выражении выдачи упали на 30,7%.

На протяжении всего прошлого года месячные объемы выдач находились в диапазоне 102–124 млрд руб. (при количестве карт — 1–1,2 млн). В целом в 2025 году российские банки оформили физическим лицам 13,3 млн кредитных карт на 1,34 трлн руб., что почти вдвое меньше, чем годом ранее, показывала статистика «Скоринг Бюро». Для сравнения: в сегменте кредитов наличными число оформленных договоров за тот же период достигло почти 20 млн, а сумма выданных средств — 3,21 трлн руб.

В январе 2026 года выдачи кредиток продолжили сокращаться — 80,8 млрд руб. и 803 тыс. карт.

С чем связан рост реальных ставок по кредиткам

Основным драйвером роста ПСК в сегменте кредитных карт является состоявшееся увеличение стоимости фондирования банков на фоне движения ключевой ставки, поясняет генеральный директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Полная стоимость кредитов в России регулируется ЦБ: он ежеквартально устанавливает значения ПСК по разным видам ссуд, банки не должны превышать пороги более чем на треть. Значения ПСК рассчитываются с задержкой: например, для четвертого квартала 2025 года применяется уровень ставок, который был во втором квартале, когда «ключ» все еще был рекордным — 21%.

Лагуткин называет еще два фактора, которые сказываются на реальных ставках по кредиткам. Это риск-модели кредиторов, учитывающие как текущую, так и будущую дефолтность, а также поведение потребителей.

На рост ПСК влияет соотношение револверов (тех, кто тратит кредитные деньги и потом возобновляет лимиты) и транзакторов (которые полностью погашают задолженность по карте внутри льготного периода, что лишает кредиторов значимого объема доходов), доля последних в последнее время увеличивается, уточняет эксперт.

Банки могли дополнительно закладывать в тарифные политики кредиток снижение маржинальности прочих кредитных сегментов, нивелируя таким образом негативный эффект влияния ключевой ставки на чистую процентную маржу, добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, при сохранении жестких мер регулирования можно ожидать лишь умеренного снижения ПСК в текущем году, по мере смягчения денежно-кредитных условий.

С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России отменял предельный уровень ПСК по кредитным картам на один квартал для корректного расчета ПСК банками в дальнейшем (среднерыночное значение ПСК за III квартал 2024 года оказалось заниженным), напоминает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. «В текущей макроэкономической ситуации, скорее всего, мы увидим стабилизацию на достигнутых высоких уровнях с последующим постепенным снижением по мере снижения ключевой ставки», — подытоживает эксперт.

«Все же пик, скорее всего, пройден. Фондирование дешевеет. Кредитные риски, конечно, системно не снижаются, как не снижается и средняя долговая нагрузка заемщиков. Но пятидесятипроцентные ставки все равно неадекватны в текущей операционной среде», — говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он уверен, что реальные ставки по кредиткам пойдут вниз, иначе вместо компенсации рисков текущая ситуация «просто негативно отразится на банковском бизнесе и, соответственно, на доходах банков». С тем, что пик ставок по ПСК уже пройден, соглашается и МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. По его мнению, нынешняя ПСК не соответствует текущим рыночным ставкам по кредитным картам и «пойдет вслед» за циклом снижения ключевой ставки ЦБ.

По предварительным данным за февраль, рост реальных ставок по кредиткам приостановился, отмечает Лагуткин из «Скоринг Бюро».