Реальные ставки по кредиткам в России подскочили почти до 40%

В декабре стоимость обслуживания кредитных карт выросла до рекордных значений, подсчитали в «Скоринг Бюро». На это повлияли не только высокая ключевая ставка и политика банков, но и предписание ЦБ некоторым кредиторам

Фото: Анатолий Белицкий / Global Look Press

В декабре 2024 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт подскочила до 38,8%, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это рекордное значение как минимум за четыре года. До этого такой резкий всплеск стоимости заимствований по кредиткам — на 9,8 процентного пункта (п.п.), до 34,2%, — наблюдался в марте 2022 года, на пике кризиса после начала военного конфликта на Украине.

ПСК — универсальный расчетный показатель, отражающий стоимость кредита для заемщика. Эта сумма включает основной долг, проценты по ссуде и некоторые виды дополнительных расходов. В кредитных договорах ПСК прописывается в денежном выражении и процентах. Как правило, этот показатель существенно выше рекламной ставки банка по кредиту, поскольку отражает реальную стоимость ссуды или реальную ставку.

В целом за 2024 год полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт увеличилась на 9,7 п.п., показатель незначительно возрос к середине года, а осенью опустился в район 27–28% годовых. За тот же период ПСК в сегменте потребкредитов поднялась на 8,8 п.п. (37,5% в декабре), по автокредитам — на 5,2 п.п. (24,1%), а в ипотеке — на 7,1 п.п. (17,8%, в статистику бюро попадают кредиты в том числе по низким льготным ставкам).

Что влияло на стоимость заимствований по кредиткам

Основной фактор, стимулирующий движение ставок по всем банковским продуктам, — рост ключевой ставки. Банк России вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики в июле, с тех пор ставка поднялась с 16 до 21% годовых.

Помимо этого, на рост ПСК по кредиткам могла повлиять более жесткая политика банков, которые за счет выдачи новых карт пытались перекрыть низкую маржинальность уже сформированного портфеля, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Во-первых, ряд банков по новым кредитным картам срезали грейс-периоды (льготные периоды. — РБК). За последние пять-шесть лет они сильно удлинились ради привлечения клиентов, но перестали соответствовать резко ужесточившейся денежно-кредитной политике и возросшей стоимости фондирования. То есть перестали быть оправданными для банков и могли приводить к низкой или даже отрицательной маржинальности этого продукта», — отмечает аналитик.

Вторая причина — переток спроса клиентов, продолжает Беликов: «При возросших ставках кредитования и общей закредитованности участились отказы по заявкам на обычные потребительские кредиты и некоторым заемщикам удавалось заместить потребность в заемных средствах оформлением новых кредитных карт. Но, конечно, кредитные риски для банков такое замещение не снижало, в связи с чем они сильно пересмотрели премию за риск по кредиткам. В результате получилось, что рост ПСК по кредиткам обогнал такой же рост по обычным потребительским кредитам».

Повышение ПСК по кредиткам действительно может быть связано с желанием банков сделать продукт более маржинальным, но это актуально не для всех игроков, отмечает сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея. Он напоминает, что в сегменте кредитных карт банк может получить не только процентный, но и транзакционный доход за счет платежной активности клиентов.

Рост ПСК по картам в декабре объясняется тем, что диапазон показателя в этом сегменте был достаточно высоким, у банков «был задел для повышения», говорит директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

«Возможно, резкий рост ПСК в сегменте кредиток в декабре связан с коррекцией расчета показателя крупными банками в соответствии с предписанием Банка России о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК», — допускает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова. Эту же причину назвал представитель ВТБ.

Полная стоимость кредитов в России регулируется ЦБ: он ежеквартально устанавливает значения ПСК по разным видам ссуд, банки не должны превышать пороги более чем на треть. В октябре регулятор сообщил, что некоторые кредиторы рассчитывали ПСК по кредиткам некорректно — включали в базу для расчета низкие ставки, действующие в промопериод, и фактически вводили заемщиков в заблуждение. Значения ПСК в России рассчитываются с задержкой: например, для четвертого квартала действовали ограничения, сформированные на основе ставок во втором квартале, когда ключевая ставка еще была на уровне 16%. Поэтому ЦБ временно разрешил банкам не соблюдать ПСК с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы показатель скорректировался до реальных рыночных значений.

⁠Рост ПСК обусловлен изменением условий кредитными организациями по вновь выдаваемым картам, отмечает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. По его мнению, это является следствием внешних условий, в том числе регуляторных «послаблений».

Что будет со ставками по кредиткам дальше

Временная отмена ограничений по ПСК дала толчок к росту ставок по кредиткам, говорит Костюкевич. По его оценкам, средняя стоимость заимствований в этом сегменте вырастет еще на 3–5 п.п. (то есть может дойти до 45% годовых). «Многое зависит от ситуации с реальной стоимостью фондирования, на сегодня разрыв между ключевой ставкой и стоимостью пассивов сокращается, но в целом остается достаточно большим, 4–5 п.п.», — объясняет Костюкевич. Представитель ВТБ тоже отмечает эту тенденцию.

«Уже сейчас крупнейшие банки существенно повысили ставки по кредитным картам (по новым договорам) — на 10–20%, а некоторые и больше», — отмечает Богомолова.

«Дальнейшая динамика ПСК будет определяться решением Банка России по ключевой ставке. Сейчас это решение уже выглядит не таким предсказуемым, как во втором полугодии 2024 года. Поэтому вряд ли банки будут опережать события», — полагает Беликов. В декабре Банк России не стал повышать ставку, вопреки ожиданиям аналитиков и рынка. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может либо вернуться к ужесточению денежно-кредитной политики в феврале, либо еще раз сохранить ставку.

«На фоне стабилизации ДКП и сохраняющегося действия макропруденциальных ограничений на розничное кредитование мы не видим оснований для заметной повышающей динамики значения ПСК в январе», — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Лагуткин же уверен, что рост значений ПСК будет еще наблюдаться в ближайшее время, «так как не все участники рынка реализовали свое право в этой части». ⁠ ⁠⁠«Кредитные карты, скорее всего, будут показывать тренд по аналогии с потребительским кредитованием с небольшим гэпом по времени. В ближайшее время рынок карт может ожидать еще некоторое охлаждение, а тренды по году будут зависеть от внешнего, в том числе регуляторного, давления», — заключает он.

Как рынок кредитных карт переживает охлаждение По данным «Скоринг Бюро», в целом за 2024 год российские банки оформили россиянам 23,66 млн кредитных карт с общим лимитом 2,46 трлн руб. Год к году объем выдач кредиток сократился всего на 4%, а количество — на 13%. Для сравнения: выдачи потребительских кредитов в 2024 году оказались на 22% ниже в денежном и на 11% в количественном выражении, чем годом ранее. Продажи кредиток сократились не так сильно, как сегмент обычных потребкредитов, потому что пользователи карт привыкли к высоким ставкам по ним, объясняет Богомолова. По ее прогнозу, меры ЦБ по охлаждению необеспеченного кредитования продолжат влиять на рынок в 2025 году и выдачи кредитных карт снизятся на 10–12%.