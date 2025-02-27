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Война санкций ,  
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Греф заявил, что «Сбер» исходит из сценария с ужесточением санкций

Сюжет
Война санкций
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с санкциями против России может произойти что угодно, но финансовая организация исходит из того, что их ужесточат
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Сбер» исходит из сценария, что санкции против России не снимут, а, напротив, ужесточат, заявил глава банка Герман Греф в ходе звонка с инвесторами.

«Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из ситуации, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом», — сказал Греф. 

При этом «Сбер» оценивает и вариант со снятием санкций.

«Мы видим, что, конечно же, там и дисконты на нефть будут другими совершенно. Понятно, рынок акций по-другому начнет работать. Финансовый рынок, мы увидим большой приток иностранного капитала на рынок. Понятно, что транзакционные издержки все упадут, упрощение расчетов произойдет», — заявил он.

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Активно обсуждать возможность снятия санкций и возвращения западных компаний в Россию начали после переговоров Москвы и Вашингтона, которые начались после звонка американского президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину. Трамп исключал смягчение санкций США против России в рамках процесса урегулирования конфликта Москвы и Киева. По его мнению, сначала нужно заключить мирное соглашение.

В третью годовщину военной операции на Украине администрация США не стала вводить санкции против России, тогда как ЕС и Великобритания ввели новые ограничения. Власти Евросоюза еще до утверждения 16-го санкционного пакета заявляли, что уже ведут работу над новыми мерами против Москвы.

Власти России считают санкции незаконными.

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Герман Греф Сбербанк санкции против России
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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