Узбекский банк ужесточил обслуживание счетов россиян
Узбекский Ipak Yuli Bank (Ипак Йули) попросил клиентов из России предоставить персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), чтобы те могли продолжить полноценно пользоваться своими картами. РБК ознакомился с двумя клиентскими рассылками от банка, а также с ответом представителя поддержки.
«Нужен ваш ПИНФЛ. Без него вы не сможете пользоваться банковскими услугами», — говорится в тексте уведомления. В клиентской поддержке уточнили, что данное требование установлено согласно инструкции Центрального банка Узбекистана от 8 февраля 2023 года. Этот документ вступил в силу с 9 февраля 2023 года. В нем говорится, что депозитные счета для физических лиц-резидентов и нерезидентов должны открываться банками на основании ПИНФЛ.
Как рассказали клиенты Ipak Yuli Bank, требование предоставить ПИНФЛ банк разослал только сегодня. Один из клиентов пояснил, что он открывал счет в июле 2022 года — тогда для его оформления был необходим только заграничный паспорт гражданина России и местная SIM-карта.
Как уточнил представитель клиентской поддержки банка, ПИНФЛ не требуется только для оплаты товаров и услуг с помощью карт, снятия наличных в чужой сети и переводов между картами. Таким образом, без предоставления ПИНФЛ клиенты не смогут, например, переводить денежные средства на счет.
РБК направил запрос в Ipak Yuli Bank и ЦБ Узбекистана. По состоянию на 1 февраля 2024 года Ipak Yuli Bank находится на 11-м месте в стране по объему активов, его рыночная доля составляет 3%. Всего в Узбекистане действует 35 кредитных организаций.
Иностранные граждане могут оформить ПИНФЛ в паспортном столе или в Центре государственных услуг в Узбекистане. Для его получения необходим паспорт и документ временной регистрации. Срок изготовления личного идентификационного номера — два–четыре рабочих дня, говорится на сайте банка. Там уточняется, что ПИНФЛ можно передать в филиал банка, где был открыт счет, либо отправить в чат приложения или в телеграм-канал банка.
В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов. Например, в середине февраля один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. До этого банк открывал счета россиянам без ВНЖ.
В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. Карты иностранных банков, в том числе узбекских, нужны россиянам для совершения безналичных платежей за границей и переводов на них денежных средств с российских счетов.
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