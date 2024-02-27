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Эксклюзив

Узбекский банк ужесточил обслуживание счетов россиян

Узбекский Ipak Yuli Bank запросил у клиентов из России дополнительные документы
Узбекский Ipak Yuli Bank массово разослал клиентам из России уведомления с просьбой предоставить персональный номер физического лица — иначе по карте и счету введут ограничения. Для оформления номера нужна временная регистрация
Заявка на получение персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ)
Заявка на получение персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ) (Фото: Ipak Yuli Bank)

Узбекский Ipak Yuli Bank (Ипак Йули) попросил клиентов из России предоставить персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), чтобы те могли продолжить полноценно пользоваться своими картами. РБК ознакомился с двумя клиентскими рассылками от банка, а также с ответом представителя поддержки.

«Нужен ваш ПИНФЛ. Без него вы не сможете пользоваться банковскими услугами», — говорится в тексте уведомления. В клиентской поддержке уточнили, что данное требование установлено согласно инструкции Центрального банка Узбекистана от 8 февраля 2023 года. Этот документ вступил в силу с 9 февраля 2023 года. В нем говорится, что депозитные счета для физических лиц-резидентов и нерезидентов должны открываться банками на основании ПИНФЛ.

Как рассказали клиенты Ipak Yuli Bank, требование предоставить ПИНФЛ банк разослал только сегодня. Один из клиентов пояснил, что он открывал счет в июле 2022 года — тогда для его оформления был необходим только заграничный паспорт гражданина России и местная SIM-карта.

Как уточнил представитель клиентской поддержки банка, ПИНФЛ не требуется только для оплаты товаров и услуг с помощью карт, снятия наличных в чужой сети и переводов между картами. Таким образом, без предоставления ПИНФЛ клиенты не смогут, например, переводить денежные средства на счет.

РБК направил запрос в Ipak Yuli Bank и ЦБ Узбекистана. По состоянию на 1 февраля 2024 года Ipak Yuli Bank находится на 11-м месте в стране по объему активов, его рыночная доля составляет 3%. Всего в Узбекистане действует 35 кредитных организаций.

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Фото:Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иностранные граждане могут оформить ПИНФЛ в паспортном столе или в Центре государственных услуг в Узбекистане. Для его получения необходим паспорт и документ временной регистрации. Срок изготовления личного идентификационного номера — два–четыре рабочих дня, говорится на сайте банка. Там уточняется, что ПИНФЛ можно передать в филиал банка, где был открыт счет, либо отправить в чат приложения или в телеграм-канал банка.

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В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов. Например, в середине февраля один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. До этого банк открывал счета россиянам без ВНЖ.

В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, в результате чего их карты перестали работать за границей. Карты иностранных банков, в том числе узбекских, нужны россиянам для совершения безналичных платежей за границей и переводов на них денежных средств с российских счетов.

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