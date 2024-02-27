ЦБ оценит возможность повышения страховки по «длинным» вкладам в два раза

ЦБ рассматривает вопрос двукратного повышения суммы страхового возмещения по долгосрочным вкладам для повышения их привлекательности. Планируется, что банки будут меньше отчислять в фонд страхования вкладов

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Банк России прорабатывает вопрос двукратного повышения суммы страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным рублевым вкладам сроком свыше 3-5 лет с 1,4 до 2,8 млн руб., заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Интерфаксу».

«Цель нашей инициативы — повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики», — объяснила она.

Сегодня возмещение по вкладам выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий), но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика в одном банке.

По счетам эскроу, которые открыты физлицу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости или для расчетов по договору участия в долевом строительстве, максимальный размер страховки составляет 10 млн рублей.

При этом в рамках возможных изменений банки будут отчислять в фонд страхования вкладов по таким вкладам меньше, так как за счет полученной экономии они смогут предлагать вкладчикам более привлекательную доходность. ЦБ также рассматривает вопрос дифференцированных отчислений в фонд страхования вкладов в зависимости от уровня риска и оценки финансовой устойчивости банка, «чтобы банки с высоким уровнем риска платили больше страховых взносов», — рассказала Полякова.

Зампред ЦБ сообщила, что регулятор также разрабатывает новую методику оценки экономического положения банков, так как действующая методика частично утратила свою риск-чувствительность, соответственно ее нужно обновить. «Здесь важно правильно настроить инструмент, который мы будем использовать для оценки банков — так называемые надзорные рейтинги», — заявила она.

Ранее ВТБ сообщил, что банк скоро планирует запустить вклад, доходность по которому будет привязана к ключевой ставке ЦБ. 16 февраля Банк России впервые с лета 2023 года не стал повышать ставку, оставив ее на уровне 16% годовых.

О том, что по долгосрочным вкладам необходимо повысить страховое возмещение и снизить взносы банков в систему страхования вкладов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила еще в сентябре 2023 года. По ее мнению, базовой вещью для повышения долгосрочности вкладов является ценовая стабильность и уменьшение опасений по поводу того, что инфляция нивелирует сбережения в долгосрочном периоде.