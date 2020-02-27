Греф подтвердил планы Сбербанка направить на дивиденды половину прибыли

Герман Греф (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Сбербанк планирует направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% чистой прибыли по МСФО. Менеджмент банка предложит рассмотреть это предложение набсовету, сообщил президент банка Герман Греф в ходе телефонной конференции.

Достаточность базового капитала группы Сбербанка по итогам прошлого года по МФСО составила 13,4%, что соответствует прогнозу банка, добавил он. «Это позволяет нам предложить увеличить выплаты дивидендов до уровня 50%. Это будет обсуждаться на наблюдательном совете», — сказал Греф.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2019 году составила 845 млрд руб. — на 1,6% выше, чем годом ранее (831,7 млрд руб.). То есть на выплату дивидендов банк может направить 422,5 млрд руб. По итогам 2018 года Сбербанк направил на выплату дивидендов 361,4 млрд руб., что составляло 43,45% от его чистой прибыли по МСФО.

При этом переход Сбербанка под контроль правительства не должен привести к каким-либо «драматичным» изменениям в его дивидендной политике, сообщил Греф.

«Честно говоря, я не думаю, что это [сделка] приведет к каким-то драматичным изменениям [дивидендной политики]. Государство заинтересовано в дивидендных платежах, но оно заинтересовано и в долгосрочном развитии компании. Думаю, мы здесь достигнем необходимого компромисса между акционерами, долгой жизнью компании и интересами государства», — сказал он.