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Сбербанк вслед за ВТБ не поддержал ужесточение требований ЦБ к капиталу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк не поддерживает дифференцирование надбавок к капиталу за системную значимость, которое сейчас обсуждает ЦБ. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

В консультативном докладе, который ЦБ опубликовал в январе, регулятор предлагал ввести для крупнейших организаций дифференцированные надбавки за системную значимость в зависимости от доли каждого игрока на рынке. Сейчас ко всем 11 системно значимым банкам применяются одинаковые требования: они должны создавать надбавки в размере 1%. Из доклада ЦБ следовало, что два банка с наибольшим размером активов (то есть Сбербанк и ВТБ) должны будут формировать буфер на уровне 2,5 и 1,5% соответственно.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что банк хочет «побороться» с регулятором по этому вопросу. По его словам, верхний порог буферов завышен и выведет Сбербанк и ВТБ «в лигу глобальных системно значимых банков», которыми те не являются. «ВТБ с надбавкой 1,5%, по сути, попадает в не менее достойную компанию с Bank of America, BNP Paribas и Deutsche Bank», — сказал он, имея в виду значительную разницу в размере банков.

По словам Морозова, Сбербанк продолжает дискуссию с регулятором по этому вопросу. Он уточнил, что позиция банка совпадает с мнением ВТБ. «Мы верим, что наша общая позиция будет учтена Банком России, когда мы будем обсуждать эту тему», — сказал зампред Сбербанка.

В ЦБ заявляли, что опубликованный доклад носит консультативный характер и в нем рассматриваются «возможные изменения».

Теги: Сбербанк, ВТБ, Центробанк
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