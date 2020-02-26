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ВТБ раскритиковал планы ЦБ по ужесточению требований к крупнейшим банкам

Центробанк предлагает ввести новые надбавки для системно значимых банков и тем самым ужесточить требования к Сбербанку и ВТБ. Но в ВТБ считают давление на капитал уже достаточно высоким и планируют «побороться» с регулятором

ВТБ не поддерживает инициативу Банка России по введению повышенных надбавок к капиталу за системную значимость для крупнейших участников рынка, сообщил во время конференц-колла с аналитиками член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Кредитная организация намерена «по сути критиковать» предложения регулятора.

Какие изменения для рынка планировал Банк России

В январе ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором говорилось, что особый статус системно значимых банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество». Регулятор предложил ввести для крупнейших организаций дифференцированные надбавки за системную значимость в зависимости от доли каждого игрока на рынке.

Сейчас надбавка к капиталу за системную значимость применяется к 11 банкам. Показатель един для всех, с 2020 года буфер должен составлять 1%. Из доклада ЦБ следовало, два банка с наибольшим размером активов (сейчас такими считаются Сбербанк и ВТБ) должны будут формировать надбавку 2,5 и 1,5% соответственно.

Новый подход приведет к увеличению нагрузки на капиталы кредитных организаций, признавал директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов. Он, однако, пояснял, что лидеры рынка должны отчасти «платить за риск, который могут нанести системе в случае возникновения финансовых проблем».

Что не устраивает ВТБ

«Мы хотели бы побороться вообще за целесообразность этих надбавок», — сказал Пьянов. Он напомнил, что ЦБ ожидает отзывов от участников рынка на доклад до 20 марта, и ВТБ направит регулятору свою позицию.

По словам топ-менеджера ВТБ, предложенные Банком России надбавки в целом соответствуют рекомендациям Базельского комитета. Однако верхний порог буферов завышен и выведет Сбербанк и ВТБ «в лигу глобальных системно значимых банков», которыми те, по сути, не являются. Например, надбавку за системную значимость в 2,5% сейчас имеет только американский JPMorgan Chase, активы которого в 50 раз превышают активы Сбербанка, который может попасть под аналогичное регулирование, напомнил Пьянов.

«ВТБ с надбавкой в 1,5% по сути попадает в не менее достойную компанию с Bank of America, BNP Paribas и Deutsche Bank. Они все так же глобально значимые банки, которые имеют значительные активы», — подчеркнул Пьянов. Он уточнил, что ВТБ не против дифференцирования надбавок, но в сторону понижения требований.

Госбанк в целом считает, что регуляторное давление на капиталы крупнейших банков и так достаточно высокое. Дополнительное ужесточение будет отражать «мультиплицирование консервативности в регулировании», сказал топ-менеджер ВТБ. «Мы надеемся повлиять либо на внедрение, либо на параметры внедрения [надбавок]», — резюмировал Пьянов.

РБК направил запрос в Банк России и Сбербанк.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, ЦБ, нормативы, регулирование
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