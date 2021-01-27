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Структурный дефицит ликвидности в банках превысил 1 трлн руб.

В январе разница между заимствованиями банков перед ЦБ и размещенными у него средствами превысила 1 трлн руб. Среди причин — высокий спрос населения на наличность и неожиданное изъятие Минфином денег из банковской системы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В начале 2021 года структурный дефицит ликвидности банковского сектора резко увеличился и на 27 января достиг 1,04 трлн руб., следует из данных Банка России. Это означает, что долг кредитных организаций перед регулятором продолжает расти по сравнению с объемом средств, которые они размещают на депозитах и счетах в ЦБ.

Российский банковский сектор вернулся к состоянию структурного дефицита ликвидности в декабре прошлого года — впервые с середины 2017-го. На 1 января 2021 года в системе был зафиксирован структурный профицит ликвидности на уровне 203,6 млрд руб., однако к середине месяца финансовые излишки банков сократились и структурный дефицит начал увеличиваться.

Еще в июле прошлого года ЦБ не ждал перехода банковской системы к дефициту ликвидности, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В январе ее заместитель Алексей Заботкин в интервью телеканалу РБК прогнозировал, что к «значимому» процифиту система вернется в конце 2021 года. «Важно подчеркнуть, что как при структурном профиците, так и при структурном дефиците ликвидности рисков финансовой стабильности не возникает. Это в полной мере учитывается в наших операциях на денежном рынке», — говорил Заботкин. Спрос на наличность будет постепенно нормализовываться, ожидает он — как следствие, средства будут возвращаться в банковскую систему.

Почему дефицит ликвидности в банковском секторе нарастает

На ситуацию со структурным дефицитом отчасти повлиял технический фактор — усреднение банками резервов, считает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин: «В конце каждого месяца российские банки должны сформировать резервы на отчетную дату, а это влияет на то, сколько средств они держат на корсчетах в ЦБ. Как правило, остатки на корсчетах в это время растут, но обязательные резервы уже не включаются в параметр ликвидности, и всегда в этот период происходит ухудшение ситуации с ликвидностью». По словам Сусина, обычно усреднение резервов в январе незаметно в условиях структурного профицита, но в этом году все иначе. Январский дефицит ликвидности, да еще и больше 1 трлн руб. — это «некая аномалия», соглашается ведущий кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко.

«Структурный дефицит ликвидности — неизбежный спутник дефицита бюджета», — говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Он отмечает, что для покрытия дефицита Минфин забирает средства со счетов и депозитов в банках, а также активно размещает облигации федерального займа (ОФЗ).

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

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В начале года произошло мощное сокращение средств бюджета на счетах в банках, что нехарактерно для января, соглашается Сусин. «Например, депозиты Минфина в банках на 31 декабря были на уровне 1,65 трлн руб., а на 26 января — уже 450 млрд руб. Куда были направлены эти средства, пока сложно оценить, нет данных: может быть, на финансирование дефицита бюджета, может быть, это те расходы, которые не реализованы в декабре. Минфин также стал размещать деньги в другие инструменты — например, перемещать их на депозиты у Центрального контрагента (инфраструктурная организация финансового рынка, ответственная за клиринг, расчеты и т.д. — РБК)», — перечисляет он.

Сокращение активности Минфина на депозитных аукционах можно расценивать как «сигнал тревоги», говорится в обзоре центра развития Высшей школы экономики. Рассчитываемый аналитиками ежедневный экономический стресс-индекс на неделе с 18 по 25 января лишь однажды поднимался выше нуля — такая динамика объясняется как раз ситуацией с ликвидностью банков, отмечают аналитики.

Российские банки удвоили спрос на деньги ЦБ
Финансы
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Еще один фактор, который повлиял на ликвидность, — относительно высокий спрос населения и бизнеса на наличность, считает Сусин. «Обычно в январе наличные, которые активно изымались населением и бизнесом в декабре, постепенно возвращаются в систему. В декабре 2020 года объем наличных в обращении вырос примерно на 0,5 трлн, но возврат этой наличности в систему в январе происходит намного медленнее», — поясняет аналитик. Отток денег в наличность в декабре оказался выше прогноза, и это отразилось на показателях ликвидности, подтверждал Банк России (pdf.).

Как ситуация отразится на банках

По прогнозу ЦБ, в 2021 году банковская система останется в состоянии структурного профицита ликвидности на уровне 0,7–1,3 трлн руб. Как ожидает регулятор, в банки постепенно начнет возвращаться наличность, которую население и бизнес активно изымали в период пандемии. Объемы размещения бюджетных средств в банках тоже вырастут, согласно прогнозу Банка России, это скажется на «излишках» банков, которые те могут разместить на счетах и депозитах в ЦБ.

По словам Сусина, ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе будет улучшаться из-за сезонных эффектов начала года. «Структурный дефицит сократится и может войти в небольшой структурный профицит где-то к марту. Если мы этого не увидим, то скорее всего из-за повышенного оттока в наличность. Такая ситуация может быть, но она маловероятна», — заключает он.

Рост наличных в России в пандемию обновил рекорд за 10 лет
Финансы
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Существенных рисков для стабильности банковского сектора сейчас нет, но важно смотреть за динамикой основных параметров, считает Вороненко. «Я бы все же ожидал выпрямления ситуации, так как бюджетные средства должны дойти до экономических агентов — юрлиц и физлиц — и, по сути, «вернуться» в банковский сектор. Возможно, сейчас мы наблюдаем временной лаг по платежам», — добавляет он.

Вопрос привлечения фондирования для банков станет острее в этом году, полагает Сусин. «Если в последние годы ставки на денежном рынке по большей части были чуть ниже ключевой ставки ЦБ, и фондирование было дешевле, то сейчас, скорее всего, краткосрочные ставки денежного рынка будут около ключевой или выше, стоимость фондирования для банков возрастет. А значит, банки не будут заметно снижать депозитные ставки в этом году, наоборот, возможен рост ставок», — допускает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка.

Таких «излишков» ликвидности, которые были у банков в 2018–2019 годах, уже не будет, соглашается Вороненко. «Низкие ставки, отсутствие притока новых средств в систему, рост дефицитов бюджетов, уход в наличность в том числе и по валюте — все это будет оказывать давление на профиль фондирования банков. В то же время пока нет активного спроса на кредиты то банки в состоянии справляться с этой ситуацией», — говорит аналитик. По его словам, главным риском для игроков является не нехватка ликвидности как таковая, а то, что изменение денежных условий окажет давление на процентную маржу.

Автор
Юлия Кошкина
банки рублевая ликвидность
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