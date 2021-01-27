Структурный дефицит ликвидности в банках превысил 1 трлн руб.

В январе разница между заимствованиями банков перед ЦБ и размещенными у него средствами превысила 1 трлн руб. Среди причин — высокий спрос населения на наличность и неожиданное изъятие Минфином денег из банковской системы

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В начале 2021 года структурный дефицит ликвидности банковского сектора резко увеличился и на 27 января достиг 1,04 трлн руб., следует из данных Банка России. Это означает, что долг кредитных организаций перед регулятором продолжает расти по сравнению с объемом средств, которые они размещают на депозитах и счетах в ЦБ.

Российский банковский сектор вернулся к состоянию структурного дефицита ликвидности в декабре прошлого года — впервые с середины 2017-го. На 1 января 2021 года в системе был зафиксирован структурный профицит ликвидности на уровне 203,6 млрд руб., однако к середине месяца финансовые излишки банков сократились и структурный дефицит начал увеличиваться.

Еще в июле прошлого года ЦБ не ждал перехода банковской системы к дефициту ликвидности, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В январе ее заместитель Алексей Заботкин в интервью телеканалу РБК прогнозировал, что к «значимому» процифиту система вернется в конце 2021 года. «Важно подчеркнуть, что как при структурном профиците, так и при структурном дефиците ликвидности рисков финансовой стабильности не возникает. Это в полной мере учитывается в наших операциях на денежном рынке», — говорил Заботкин. Спрос на наличность будет постепенно нормализовываться, ожидает он — как следствие, средства будут возвращаться в банковскую систему.

Почему дефицит ликвидности в банковском секторе нарастает

На ситуацию со структурным дефицитом отчасти повлиял технический фактор — усреднение банками резервов, считает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин: «В конце каждого месяца российские банки должны сформировать резервы на отчетную дату, а это влияет на то, сколько средств они держат на корсчетах в ЦБ. Как правило, остатки на корсчетах в это время растут, но обязательные резервы уже не включаются в параметр ликвидности, и всегда в этот период происходит ухудшение ситуации с ликвидностью». По словам Сусина, обычно усреднение резервов в январе незаметно в условиях структурного профицита, но в этом году все иначе. Январский дефицит ликвидности, да еще и больше 1 трлн руб. — это «некая аномалия», соглашается ведущий кредитный аналитик S&P Сергей Вороненко.