Сбербанк оценил долю активных предпринимателей в 3% населения

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,46 -0,28 EUR Бирж. 72,09 -0,09 Brent 72,08 +0,13% USD Нал. 65,16 63,57 EUR Нал. 72,71 71,22 USD ЦБ 64,69 -0,01 EUR ЦБ 72,20 +0,11 EUR/USD 1,1177 +0,0027 BTC/USD Бирж. 5 465,00 -28,30 IMOEX 2 569,83 +0,24% RTSI 1 254,96 +0,64% DJIA 26 555,66 +0,05% Nasdaq 8 161,18 +0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 64,69 (-0,01) Quote, 29 апр, 12:54
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 72,2 (+0,11) Quote, 29 апр, 12:54
В Москве в кафе открыли стрельбу Общество, 00:08 Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы Авто, 00:03 Появились фото с первой ночной репетиции парада Победы в Москве Общество, 00:03 Сбербанк оценил долю активных предпринимателей в 3% населения Экономика, 00:02 Только 3% россиян активно ведут бизнес Pro, 00:00 Бердыев связал итог игры со «Спартаком» с проявлением характера игроками Общество, 29 апр, 23:58 На атомной электростанции на Украине произошел пожар Общество, 29 апр, 23:55 WP насчитала более 10 тыс. ошибочных заявлений Трампа на посту президента Политика, 29 апр, 23:25 Тренер «Спартака» заявил о доверии игрокам после ничьей с «Рубином» Спорт, 29 апр, 23:03 Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране Политика, 29 апр, 23:01 Минюст отказал «Открытой России» в регистрации из-за ошибок в документах Общество, 29 апр, 22:54 На востоке Парижа произошел пожар в отеле Общество, 29 апр, 22:49 Иркутские приставы сняли клип со словами «долги растут, долги плати» Общество, 29 апр, 22:45 Фигуристы Тарасова и Морозов переедут к новому тренеру в США Спорт, 29 апр, 22:32
Экономика ,  
0 
Сбербанк оценил долю активных предпринимателей в 3% населения
Лишь 2,9% россиян ведут собственное дело, подсчитали эксперты Сбербанка. Предпринимательская активность в стране остается ниже среднемирового уровня
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Собственный бизнес в России ведет 2,9% населения, показало исследование проекта Сбербанка по анализу больших данных «СберДанные», поступившее в РБК.

«Малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом российской экономики, — считают авторы исследования. — Такая ситуация — прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело».

Исследование охватывает не просто зарегистрированные, а реально действующие компании. Активность юрлиц и индивидуальных предпринимателей эксперты определили по данным о движении средств по счетам. Лишь около 5% компаний не имеют бизнеса с клиентами Сбербанка, отмечается докладе.

Индекс предпринимательской активности рассчитан как соотношение предприятий в сфере малого и среднего бизнеса на тысячу человек трудоспособного возраста. Средний показатель по России составил 27,6, в то время как медианное значение по всему миру — 32,18.

Национальный проект по развитию МСП
Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП сейчас составляет лишь 21,9% — значительно меньше показателя в развитых странах (50–60%). Правительство уже много лет пытается это исправить: нацпроект по малому предпринимательству ставит целью рост этого показателя до 32,5% к 2024 году, а количество занятых в этой сфере должно увеличиться с нынешних 19 млн до 25 млн человек.

Несмотря на скромный общероссийский результат, 11 регионов обогнали среднемировой уровень. В лидерах — Санкт-Петербург и Ленинградская область (авторы рассматривают их вместе) с 39,1 малых и средних предприятий на тысячу трудоспособного населения, а также Москва и Подмосковье с показателем 37,4. Следом идут Калининградская область с уровнем 36,9 и Сахалин с результатом 36,45.

Анализ не включает количество самозанятых и теневой бизнес. С учетом масштабов неформальной экономики доля активных предпринимателей может быть удвоена, заявил РБК руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.

Реальная карта предпринимательской активности выглядит несколько иначе, согласен эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. «Вероятно, в южных регионах реальное количество предпринимателей гораздо больше. В Москве и Санкт-Петербурге наибольшее количество предприятий, потому что властям удалось обелить практически весь малый бизнес в этих городах», — объяснил он.

Предпринимательская активность сильно замедлилась после существенного скачка годом ранее. Рост составил лишь 0,3% с августа прошлого года по март 2019-го против 11,8% годом ранее. Причины резкого торможения в растущей налоговой нагрузке, включая рост НДС до 20%, и агрессивное налоговое администрирование, считает руководитель практики налоговых споров МЭФ PKF Дмитрий Кириллов. По мнению Филиппова, причины в низкой доступности финансирования для предприятий и падении реальных доходов населения.

Детали исследования — в материале РБК Pro

Автор: Ольга Агеева
Теги: малый бизнес, деловой климат, занятость, Сбербанк
Материалы по теме
Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Экономика
Малый бизнес показал рекордный пессимизм
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter