Сбербанк оценил долю активных предпринимателей в 3% населения

Национальный проект по развитию МСП Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП сейчас Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП сейчас составляет лишь 21,9% — значительно меньше показателя в развитых странах (50–60%). Правительство уже много лет пытается это исправить: нацпроект по малому предпринимательству ставит целью рост этого показателя до 32,5% к 2024 году, а количество занятых в этой сфере должно увеличиться с нынешних 19 млн до 25 млн человек.

Несмотря на скромный общероссийский результат, 11 регионов обогнали среднемировой уровень. В лидерах — Санкт-Петербург и Ленинградская область (авторы рассматривают их вместе) с 39,1 малых и средних предприятий на тысячу трудоспособного населения, а также Москва и Подмосковье с показателем 37,4. Следом идут Калининградская область с уровнем 36,9 и Сахалин с результатом 36,45.

Анализ не включает количество самозанятых и теневой бизнес. С учетом масштабов неформальной экономики доля активных предпринимателей может быть удвоена, заявил РБК руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.

Реальная карта предпринимательской активности выглядит несколько иначе, согласен эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов. «Вероятно, в южных регионах реальное количество предпринимателей гораздо больше. В Москве и Санкт-Петербурге наибольшее количество предприятий, потому что властям удалось обелить практически весь малый бизнес в этих городах», — объяснил он.

Предпринимательская активность сильно замедлилась после существенного скачка годом ранее. Рост составил лишь 0,3% с августа прошлого года по март 2019-го против 11,8% годом ранее. Причины резкого торможения в растущей налоговой нагрузке, включая рост НДС до 20%, и агрессивное налоговое администрирование, считает руководитель практики налоговых споров МЭФ PKF Дмитрий Кириллов. По мнению Филиппова, причины в низкой доступности финансирования для предприятий и падении реальных доходов населения.

Детали исследования — в материале РБК Pro