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Финансы ,  
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Финразведка назвала повод для отказа в операции с цифровыми рублями

Замглавы РФМ: все антиотмывочные механизмы будут работать для цифрового рубля
Банки смогут блокировать подозрительные операции физических лиц с цифровым рублем так же, как это сейчас работает с безналичными рублями. Соответствующие изменения в закон сейчас готовят Росфинмониторинг и ЦБ
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Россияне не смогут проводить операции с цифровым рублем при наличии подозрений, что они совершаются в преступных целях. Об этом в интервью РБК рассказал замруководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Для физических лиц не должно ничего измениться с точки зрения антиотмывочных процедур. Отказ от операции с цифровым рублем также будет возможен при наличии серьезных подозрений в том, что эта операция совершается в целях преступления либо связана как-то с ним», — сказал Негляд. Он добавил, что сейчас Росфинмониторинг работает с Банком России над поправками в так называемый антиотмывочный закон, который урегулирует все нюансы с цифровым рублем. «Наша базовая позиция заключается в том, что все антиотмывочные механизмы, которые существуют для действующих форм рубля, будут работать и для цифрового рубля — не больше, но и, в общем-то, не сильно меньше», — подчеркнул Негляд.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Он будет эмитироваться Банком России в виде цифрового кода и храниться на цифровых кошельках в ЦБ. Коммерческие банки будут лишь обеспечивать доступ к цифровому рублю через приложение или сайт. В августе 2023 года ЦБ запустил пилотирование технологии с участием реальных клиентов на реальных деньгах, масштабирование цифрового рубля для всех желающих может постепенно начаться с 2025 года.

Основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») разрешает банкам приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов, а также расторгать с ними договоры обслуживания.

Ранее Негляд пояснил, что доступ к цифровому рублю не получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые относятся к высокой (красной) категории риска нарушения антиотмывочных норм на платформе Банка России «Знай своего клиента». Для этого также ведется работа по корректировке «антиотмывочного» закона. Платформа заработала 1 июля 2022 года, к ней обязаны подключиться все российские банки для оценки компаний, которые являются их клиентами, на причастность к сомнительным операциям. Оценка риска происходит по принципу «светофора»: высокий (красный) уровень, средний (желтый) и низкий (зеленый). Клиенты из красной группы фактически лишаются стандартных банковских услуг.

Замглавы Росфинмониторинга — РБК: «Преступники санкции не соблюдают»
Финансы
Герман Негляд

Нарушения антиотмывочного законодательства при использовании цифрового рубля будет отслеживать Банк России, говорил в мае 2023 года представитель Росфинмониторинга. Сейчас эту функцию при обращении безналичных рублей выполняют коммерческие банки. 

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Анна Пустякова
цифровой рубль Росфинмониторинг
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