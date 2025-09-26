 Перейти к основному контенту
В ЦБ рассказали о планируемом наказании для «раздолжнителей»

Мамута: ЦБ и ГП обсуждают привлечение «раздолжнителей» к ответственности
ЦБ и Генпрокуратура изучают возможность привлекать к ответственности компании, которые обещают полное списание долгов, заявили в Центробанке. В 2026-м заработает запрет рекламы таких услуг без указания последствий банкротства
Михаил Мамута
Михаил Мамута (Фото: Андрей Махотин / РБК)

Центробанк и Генпрокуратура обсуждают возможность привлечения к ответственности так называемых раздолжнителей — компаний, которые обещают полное списание долгов, предлагая консультации по личному банкротству, и затем не выполняют их. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на Международном банковском форуме.

«Вы, наверное, и сами видели объявления, которыми часто, особенно в небольших городах, просто завешаны все первые этажи: списание долга, прощение долга и так далее. Все это, как мы понимаем, чисто неправда», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Мамута пояснил, что законные методы списания долга установлены законом для всех — это банкротство, если действительно нет имущества, а договариваться о реструктуризации долга в любом случае нужно с кредитором. Мамута напомнил об уже принятой мере в отношении «раздолжнителей», которую предлагали ЦБ и Генпрокуратура, — запрете рекламы таких услуг.

Соответствующий документ в конце июля подписал президент Владимир Путин, закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Согласно ему, будет запрещена реклама услуг по банкротству, которая гарантирует полное списание долгов, обещает избавление от обязательств или призывает не платить по долгам. Закон запрещает вводить потребителей в заблуждение и требует включать в рекламу информацию о негативных последствиях банкротства и о бесплатных возможностях решения долговых проблем, таких как обращение в МФЦ.

Суды начали препятствовать «раздолжнителям» в делах о банкротстве россиян
Финансы
Фото:Замир Усманов / ТАСС

По мнению Мамуты, этой меры может быть недостаточно. «В некоторых странах есть, я так аккуратно скажу, действует правило, которое запрещает взыскивать плату за урегулирование долга авансом. То есть ты можешь получить что-то как success fee только в случае, если ты действительно урегулировал долг и человек от этого сэкономил, условно, миллион. Тогда ты можешь получить свои законные 10% вознаграждения», — сказал он.

В сентябре судья Арбитражного суда Челябинской области Елена Михайлова рассказала о новой судебной практике: россиян, которые проходят процедуру личного банкротства, спрашивают, сколько они тратят на юристов, и отказываются освобождать их от долгов на эквивалентную сумму.

