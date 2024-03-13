ЦБ и Генпрокуратура разработают меры по борьбе с «раздолжнителями»

ЦБ совместно с Генпрокуратурой обсуждает меры по защите россиян от «раздолжнителей» — недобросовестных консультантов, предлагающих решить проблемы с долгами. Один из способов — запрет рекламы таких услуг в интернете, говорят банки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банки активизировали борьбу с «раздолжнителями» — компаниями, которые предлагают гражданам консультации по личному банкротству или «списанию долгов». Участники рынка обсуждают с ЦБ и Генпрокуратурой поправки в закон «О рекламе», запрещающие рекламу таких услуг, рассказал РБК источник в крупной кредитной организации. О намерении кредиторов решить проблему с «раздолжнителями» также сообщил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский: «Сейчас мы совместно с банковским сообществом пытаемся с этим бороться. У нас есть предложение [поправок] в закон «О рекламе», которые ограничат такого рода рекламные кампании в интернете».

«Банк России, Генеральная прокуратура и другие заинтересованные органы в рамках межведомственной рабочей группы обсуждают комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг», — подтвердил РБК представитель ЦБ.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая контролирует соблюдение закона «О рекламе», сказал РБК, что подобная инициатива в ведомство не поступала. «В случае поступления такого предложения служба рассмотрит его в установленном порядке», — добавил он.

Кто такие «раздолжнители» и почему они не нравятся банкам

Банк России предупреждал о рисках «раздолжнителей», или «антиколлекторов», еще в 2014 году — регулятор указывал, что такие юридические компании, обещающие гражданам урегулировать долг перед банком или микрофинансовой организацией, зачастую вводят потребителей в заблуждение и нарушают их права.

«В настоящее время оказание юридических услуг гражданам не регулируется специальным законодательством. В этих условиях появляются отдельные компании, предлагающие людям заведомо ложные решения проблем с долгами. Использование их услуг обычно приводит к финансовым потерям», — подтвердил позицию ЦБ его представитель.

Большинство компаний, предлагающих услуги банкротства физических лиц как «панацеи от долгов», действительно действуют недобросовестно, считает партнер и руководитель практики «банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков: «Суть такого «бизнеса» сводится к тому, чтобы получить незначительное вознаграждение за спектр услуг, который по умолчанию входит в функциональные обязанности управляющих, то есть такие «консультанты» берут у граждан деньги за то, что и так бы сделал любой финансовый управляющий».

Но опасность, по словам юриста, заключается в том, что граждан не предупреждают о правовых последствиях личного банкротства, к которым относятся продажа практически всего имущества должника, оспаривание сделок, невозможность получить кредит после банкротства.

Банки пытаются ужесточить требования к рекламе «раздолжнителей» как минимум с 2020 года. «Тенденция предложения услуг «списания долгов», «избавления от долгов», «очищения кредитной истории или кармы» приобретает уже характер эпидемии», — описывает текущую ситуацию источник РБК в крупном банке. По словам Сеньковского, ежемесячно начинают процедуру банкротства клиенты Росбанка с долгами на общую сумму примерно 300 млн руб., и значительная часть заемщиков идут на этот шаг по рекомендации «раздолжнителей».

«Примерно 99% клиентов банкротятся с помощью внешних фирм. Это не его желание, это атака из интернета, клиенту говорят: «Платите 10 тыс. руб. ежемесячно, и мы вас обанкротим. Мы считаем, что это угроза, потому что человек на самом деле те же деньги не банкам выплачивает, а этим компаниям», — объясняет он.

Ежегодно россияне отдают «раздолжнителям» около 50 млрд руб., оценивала в октябре 2023 года коллекторская компания АБК. По ее данным, стоимость таких услуг сейчас начинается от 15 тыс. руб., но может достигать и 300 тыс. руб.

«Острота проблемы для бизнеса не в том, что «раздолжнителям» удается уменьшить долг, а в том, что такие обращения поступают в надзорные органы и создают значительную нагрузку в части ответов на стандартно бессмысленные требования», — говорит заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Как банкротятся россияне По данным «Федресурса», в 2023 году российские суды признали финансово несостоятельными 350,8 тыс. россиян, что примерно на четверть (26,2%) больше результата предыдущего года (.pdf). Темпы прироста числа таких банкротов замедляются. При этом в 2,2 раза выросло число принятых обращений о внесудебном бесплатном банкротстве (до 15,9 тыс.). Такая процедура стала доступна россиянам с 1 сентября 2020 года, а с 3 ноября 2023-го доступ к внесудебному банкротству был упрощен.

Можно ли побороть «раздолжнителей»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РБК, что запрет рекламы услуг «раздолжнителей» законодателями сейчас не обсуждается. Но идею банков он поддержал.

Способы защиты граждан от некачественных услуг или мошенничества уже предусмотрены законодательством — за счет применения закона «О защите прав потребителей» или Гражданского кодекса недобросовестных консультантов также можно привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, поясняет Новиков.

«Требуется общая норма, которая позволила бы сократить данный рынок некачественных или недобросовестных услуг. Решение данной проблемы через изменение законодательства о рекламе представляется приемлемым механизмом, который вместе с тем должен быть использован максимально осторожно, чтобы не затронуть профессиональный рынок добросовестных юристов и адвокатов», — добавляет юрист. Он считает, что проблему можно было бы решить, запретив использовать в рекламе определенные словосочетания — «освобождение от долгов», «свобода через банкротство», «спишем все долги».

«Аналогичные нормы, касающиеся недобросовестной рекламы, уже существуют в законе «О рекламе». Например, запрет использовать сравнения или описывать продаваемый товар или услугу как лучшие на рынке — таким образом, подобное решение уже можно считать частично апробированным», — полагает Новиков. Он также считает, что для рекламы услуг по сопровождению процедур банкротства стоит установить требование «в полном объеме разъяснять негативные последствия и риски процедуры».

По словам Сеньковского, Росбанк выступает за три вида ограничений для рекламы «раздолжнителей»:

запрет на использование такими компаниями формулировок о «гарантии положительного результата» в виде освобождения гражданина от долгов;

запрет на введение в заблуждение относительно простоты процедуры банкротства;

обязательное указание последствий процедуры банкротства.

Ограничение рекламы услуг «раздолжнителей» — одна из действенных мер, но работать она будет только в комплексе с другими, считает руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков: «Важно повышать финансовую грамотность жителей России, информировать о цивилизованных способах урегулирования задолженности».

Запрещать рекламу услуг «раздолжнителей» можно сразу же «после аналогичного запрета рекламы кредитов и займов без указания всех значимых условий, ПСК и ставки», иронизирует эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. По его словам, ФАС уже занимает четкую позицию по нарушениям законодательства теми, кто предлагает в том числе юридические услуги по банкротству.

«Все «ложные» варианты решения проблем с долгами образуют составы других правонарушений и преступлений. Если кто-то обещает внести изменения в бюро кредитных историй — это мошенничество. Если кто-то обещает гарантию решения суда — это нарушение закона «О рекламе» в действующей редакции. В остальном услуги банкротства и рост банкротства связан только с одной причиной — тотальным затовариванием заемщиков кредитами и займами по вине профкредиторов», — резюмирует Алексеев.