Суды начали препятствовать «раздолжнителям» в делах о банкротстве россиян

Суды на Урале все чаще интересуются, сколько платят юристам россияне, которые проходят процедуру личного банкротства, и отказываются освобождать их от долгов на эквивалентную сумму. Схемой заинтересовался и Сбербанк

Фото: Замир Усманов / ТАСС

В России начала появляться новая судебная практика — включение в конкурсную массу расходов россиян на так называемых «раздолжнителей», которые за деньги оказывают услуги по сопровождению банкротства. Это может быть одним из способов противодействия недобросовестной рекламе по «списанию» долгов граждан, рассказала судья арбитражного суда Челябинской области Елена Михайлова на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование», организованный компанией АБК.

«Я уверена, что им (людям, подающимся на личное банкротство. — РБК) подсказывают. Им подсказывают юристы с высшим образованием, которые очень активно рекламируют себя на билбордах о банкротстве, в интернете и так далее. Особенно в последнее время очень много вопросов возникает у суда. Когда юристы представляют интересы должника в судебном заседании, у меня первый вопрос: «Вы профессионально представляете интерес?» — сказала Михайлова, передает корреспондент РБК.

В случае положительного ответа она просит предъявить суду договор об оказании услуг. «И как интересно: 15 тыс. руб. в месяц должник платит [юристам], плюс 2,5 тыс. нотариусу для оформления доверенности», — отметила судья.

«Задаю вопрос: «Я правильно понимаю, что эти деньги вы скрыли от кредиторов?» Знаете, как работает! Мы сейчас стали жестче эти вопросы ставить. Получается, у должника на юристов деньги есть, а чтобы кредиторам заплатить, денег нет», — добавила она.

В таких случаях суд оценивает, сколько времени юрист представляет интересы, рассчитывает гонорар, добавляет к получившейся сумме 2,5 тыс. руб. на нотариуса и получившийся результат включает в конкурсную массу. Таким образом, человека не освободят от долгов на эту сумму. Схема работает «на ура», подчеркнула Михайлова, и становится тенденцией в Уральском федеральном округе.

«Более того, за последний год мы начали активнее формировать практику по неосвобождению от исполнения обязательств за недобросовестные процессуальное и материальное поведение должника именно в делах о банкротстве. И то, что он скрывает деньги от кредиторов, выплачивая представителям, мы расцениваем как вывод имущества из конкурсной массы. Очень хорошо работает. И мы действительно сейчас стали много не освобождать. И апелляция и кассация поддерживают», — заключила судья.

Подходом уральских судов уже заинтересовался «Сбер». «Это интересная и прогрессивная практика, но она только появляется, — сказал на форуме начальник управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгений Акимов. — Думаю, банки начнут такие же ходатайства подавать и таким образом вычислять [раздолжнителей]. И мы подумаем, как это можно имплементировать в наши процессы».

«Действительно, часто так бывает, что человек платит юристам за сопровождение процедуры 150-300 тыс., а у него долг 500 тыс.», — заключил Акимов.

Центробанк не раз указывал, что «раздолжнители», то есть юридические компании, обещающие гражданам урегулировать долг перед банком или микрофинансовой организацией, зачастую вводят потребителей в заблуждение и нарушают их права. Как писал РБК, банки обсуждают с ЦБ и Генпрокуратурой запрет на рекламу таких услуг.