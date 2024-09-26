ЦБ предложил уведомлять о взятых кредитах через «Госуслуги»

ЦБ и Минцифры работают над тем, чтобы россияне получали уведомления о взятии кредита через «Госуслуги», заявила Набиуллина. Также обсуждается внедрение «периода охлаждения» для кредитов: он может составить два дня для больших сумм

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк работает с Минцифры над созданием механизма, чтобы россияне могли узнать о том, что на них оформляется кредит, через «Госуслуги», заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме, передает корреспондент РБК.

«Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакамливаться, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал «Госуслуг». С Минцифры работаем», — рассказала она.

Набиуллина сообщила, что ЦБ обсуждает введение «периода охлаждения» для взятия кредитов по аналогии с таким механизмом для переводов. По ее словам, в банках говорят, что приостанавливать процедуру взятия кредита нужно не во всех случаях, а когда сумма займа превышает, например, 50 тыс. руб. В связи с этим обсуждается, распространять ли механизм на все кредиты.

По мнению Набиуллиной, «период охлаждения» должен вводиться для всех видов кредитов, «безотносительно признаков мошенничества», но различаться в зависимости от суммы кредита. Например, сейчас предлагается приостанавливать процедуру кредитования до четырех часов, если сумма кредита — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. (или 10 МРОТ). «В значительном числе случаев, как говорят банки, [за это время] человек либо может сам уже разобраться, либо родственники и близкие подсказать. Там, где большие кредиты, большие суммы и большие риски, делать два дня период охлаждения», — рассказала глава ЦБ.

В феврале глава ЦБ предлагала ввести «период охлаждения» для кредитов суммой более 1 млн руб.

МРОТ — минимальный размер оплаты труда. В 2024 году он составляет 19 242 руб. С 1 января 2025 года он увеличится до 22 440 руб.

Набиуллина признала, что этот механизм может быть неудобным для банков и вызвать беспокойство у граждан, если человек, к примеру, хотел быстро купить понравившийся товар, однако отметила, что «спонтанные кредиты под воздействием навязчивой рекламы — это тоже путь к закредитованности граждан».

«Поэтому, наверно, ничего страшного: если человек большой кредит хочет взять, он сможет подождать два дня. Будем справляться хорошо с проблемой мошенничества, можем этот период охлаждения уменьшать, можем повышать рамки», — считает она.

«Период охлаждения» подразумевает, что банк может не переводить деньги на подозрительный счет. 25 июля вступил в силу закон, в котором прописаны признаки мошеннических операций. Банки должны руководствоваться этим документом при переводе средств. Если операцию все же провели, а операция оказалась мошенничеством, то банки должны будут вернуть клиентам деньги, в том числе добровольно перечисленные мошенникам, в течение 30 дней после их обращения.

Также «периодом охлаждения» называют 30 дней с момента заключения договора, когда клиент может отказаться от навязанных при выдаче кредита услуг. Кроме того, этот механизм с 1 января 2025 года введут для открытия брокерских счетов с особыми налоговыми льготами (ИИС-3).