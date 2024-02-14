Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» для крупных кредитов
Для крупных кредитов следует ввести так называемый «период охлаждения», который позволяет банку не сразу выдавать деньги, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По ее мнению, эту норму можно ввести для крупных кредитов с определенной суммой. «Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но сумму можно обсуждать, срок охлаждения можно обсуждать, но нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Потому что кредит за несколько минут — это конечно здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», — сказала Набиуллина.
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