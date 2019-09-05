«Ростелеком» предложит россиянам оплачивать покупки лицом

Подобную технологию «Ростелеком» внедрит вслед за Сбербанком, который в тестовом режиме запустил процедуру оплаты лицом в одной из сетей розничной торговли

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Ростелеком» совместно с банком «Русский стандарт» в октябре текущего года представят технологию для оплаты товаров и услуг при помощи изображения лица. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к участникам проекта. Представитель «Ростелекома» подтвердил газете эту информацию.

Планируется, что прототип решения для оплаты лицом будет представлен на форуме финансовых технологий Finopolis. По словам одного из собеседников, в рамках прототипа с помощью лица можно будет приобрести кофе в кофемашине. Как отмечают «Ведомости», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) «Русский стандарт» продемонстрировал возможность оплаты кофе в кофе машине по QR-коду при помощи Системы быстрых платежей (СБП), оператором которой является Центробанк. В этот раз, по словам источника, кофемашина будет другой.

Представитель компании рассказал, что к концу осени технологию могут начать распространять на широкий рынок. Для того, чтобы начать платить с помощью изображения лица, необходимо создать связку банковской карты с биометрическим образом, сообщил он, уточнив, что сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, который поддерживает оплату по лицу.

Представитель компании также отметил, что для совершения операций до 10 тыс. руб. будет достаточно идентификации по лицу (без предъявления карты), а для покупок на более крупную сумму нужно будет ввести проверочный код.