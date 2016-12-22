СМИ узнали о поддержке властями слияния Deutsche Bank и Commerzbank

Правительство Германии одобряет слияние двух немецких банков — Deutsche Bank и Commerzbank, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников обсуждения.

Собеседники агентства подчеркнули, что власти страны приняли такое решение поскольку в случае слияния у Германии будет сильный национальный банк, который сможет выдавать кредиты гражданам страны даже во время финансового кризиса.

На фоне сообщения о поддержке слияния акции Deutsche Bank выросли примерно на 0,9% ($12,35), а Commerzbank — на 0,7% ($11,24), отмечает Bloomberg.

О возможном слиянии двух банков агентство рассказало в июне. Информированные источники агентства заявили, что переговоры о слиянии ведутся на фоне недовольства акционеров Deutsche Bank, которое вызвано падением акций организации. Схожая ситуация наблюдалась и в Commerzbank, чья капитализация с января по июнь 2018-го упала на 24%% и достигла €11,9.

В случае слияния, подчеркивал Bloomberg, банки снизят операционные расчеты за счет числа отделений, но в таком случае произойдет сокращение сотрудников, которое повлечет недовольство профсоюзов.