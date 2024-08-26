 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Россельхозбанк перестал принимать заявки почти на все виды ипотеки

Россельхозбанк свернул прием заявок на все программы ипотеки, кроме сельской. Ставки по рыночным кредитам на жилье находятся на историческом максимуме
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россельхозбанк (РСХБ) временно приостановил прием заявок от клиентов-физлиц на все виды ипотеки, кроме сельской, на которой он специализируется, следует из информации на сайте кредитной организации. В первую очередь изменения затронули рыночную ипотеку на строящееся и готовое жилье. О причинах приостановки этих программ и сроках возобновления приема заявок не сообщается.

Заявления от клиентов за рыночной ипотекой не принимаются с 24 августа, сообщил РБК сотрудник кол-центра Россельхозбанка. Он не ответил на вопросы о причинах этого решения и о том, когда обработка обращений за жилищными кредитами возобновится.

РБК направил запрос в Россельхозбанк.

Застройщики стали чаще рекламировать семейную и военную ипотеки
Бизнес
Фото:РИА Новости

Крупные банки нечасто останавливают прием заявок на ипотечные кредиты: последний раз на рынке это наблюдалось в феврале—марте 2022 года на пике кризиса при экстремально высоких ставках. В июле 2024 года Росбанк перестал выдавать ипотеку в связи с планируемой интеграцией в группу Т-Банка.

По данным «Дом.РФ», на 16 августа средняя ставка по ипотеке в России на строящееся и готовое жилье в банках из топ-20 составляла рекордные 20,8%. Стоимость кредитов резко выросла после подъема ключевой ставки ЦБ с 16 до 18% в конце июля. На этом фоне, а также из-за сворачивания и пересмотра масштабных льготных программ выдачи ипотечных кредитов в июле упали в 2,2 раза, до 348,5 млрд руб., оценивали аналитики Frank RG.

Для поддержания ипотечных выдач некоторые крупные банки стали запускать дополнительные опции, позволяющие клиентам снизить ставку по кредитам на жилье, писал РБК.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Ипотека Россельхозбанк
Материалы по теме
Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам
Финансы
Набиуллина назвала условие снижения ставки по ипотеке
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 18:02
Матч «Фейенорд» — «Аякс» оказался на грани срыва из-за забастовки полицииСпорт, 18:12
ЦБ впервые с октября 2023 года поднял официальный курс евро выше ₽102Инвестиции, 18:08
Написавших «ГУР» на памятнике Жукову приговорили к принудительным работамПолитика, 18:05
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на НПЗ в ОмскеОбщество, 18:03
Чемпиона России по борьбе среди молодежи дисквалифицировали за стероидыСпорт, 18:01
Полиция раскрыла детали расследования, в рамках которого задержали ДуроваПолитика, 17:59
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:56
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Да вам ботокс пора колоть! Как реагировать на хамство в сфере услугPro, 17:52
В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ ХрапачаОбщество, 17:46
Кадры поврежденной при взрывах дамбы Киевской ГЭС появились в СетиПолитика, 17:34
Банки могут блокировать россиянам переводы самому себеИнвестиции, 17:33
Макрон отказался считать задержание Дурова политическим⁠Политика, 17:22
На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничествеБизнес, 17:18
Сбои трансграничных платежей назвали причиной дефолтов на долговом рынкеИнвестиции, 17:12