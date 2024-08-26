Россельхозбанк перестал принимать заявки почти на все виды ипотеки

Россельхозбанк свернул прием заявок на все программы ипотеки, кроме сельской. Ставки по рыночным кредитам на жилье находятся на историческом максимуме

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россельхозбанк (РСХБ) временно приостановил прием заявок от клиентов-физлиц на все виды ипотеки, кроме сельской, на которой он специализируется, следует из информации на сайте кредитной организации. В первую очередь изменения затронули рыночную ипотеку на строящееся и готовое жилье. О причинах приостановки этих программ и сроках возобновления приема заявок не сообщается.

Заявления от клиентов за рыночной ипотекой не принимаются с 24 августа, сообщил РБК сотрудник кол-центра Россельхозбанка. Он не ответил на вопросы о причинах этого решения и о том, когда обработка обращений за жилищными кредитами возобновится.

РБК направил запрос в Россельхозбанк.

Крупные банки нечасто останавливают прием заявок на ипотечные кредиты: последний раз на рынке это наблюдалось в феврале—марте 2022 года на пике кризиса при экстремально высоких ставках. В июле 2024 года Росбанк перестал выдавать ипотеку в связи с планируемой интеграцией в группу Т-Банка.

По данным «Дом.РФ», на 16 августа средняя ставка по ипотеке в России на строящееся и готовое жилье в банках из топ-20 составляла рекордные 20,8%. Стоимость кредитов резко выросла после подъема ключевой ставки ЦБ с 16 до 18% в конце июля. На этом фоне, а также из-за сворачивания и пересмотра масштабных льготных программ выдачи ипотечных кредитов в июле упали в 2,2 раза, до 348,5 млрд руб., оценивали аналитики Frank RG.

Для поддержания ипотечных выдач некоторые крупные банки стали запускать дополнительные опции, позволяющие клиентам снизить ставку по кредитам на жилье, писал РБК.