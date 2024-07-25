Аналитики заметили аномальный рост объемов торгов непопулярными акциями

Эксперты фиксируют новую волну безосновательного роста цен на акции третьего эшелона на Мосбирже. Спекулянты могли обратить внимание на эти бумаги на фоне затишья по основным акциям перед заседанием ЦБ, допускают аналитики

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По ряду бумаг компаний из третьего уровня листинга (ценные бумаги с низкой ликвидностью и невысоким free-float) резко выросли котировки и объемы торгов без каких-либо значимых корпоративных новостей, обратили внимание в обзоре аналитики «Альфа-Инвестиций». Другие эксперты тоже подтверждают высокую волатильность по акциям отдельных эмитентов, о нетипичных скачках в третьем эшелоне говорят и данные Московской биржи, которые изучил РБК.

Акции третьего эшелона — это ценные бумаги с низкой ликвидностью, низкими объемами торгов и невысоким free-float (доля бумаг в свободном обращении). Такие бумаги не включены в котировальный список Мосбиржи, то есть не прошли процедуру листинга, площадка не осуществляла их проверку и сертификацию. Эмитентами таких акций выступают как малоизвестные компании, например, только вышедшие на рынок, так и довольно крупные, но не заинтересованные в поддержании биржевой истории.

Резкие скачки цен и объемов были зафиксированы в акциях грузоперевозчика «Глобалтрак», Объединенной вагонной компании (ОВК), Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), строительной компании «Мостотрест» и депозитарных расписках финансовой компании QIWI, указывают аналитики «Альфа-Инвестиций».

На открытии торгов 23 июля цены на эти бумаги взлетели (самое крупное повышение — почти на 60%), одновременно выросли и объемы торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи. «Но важных корпоративных новостей, которые бы оправдывали столь сильные движения, не было», — констатировали эксперты «Альфа-Инвестиций». Они полагают, что из-за затишья в движении голубых фишек (наиболее ликвидные бумаги и качественные эмитенты) в преддверии решения по ключевой ставке Банка России трейдеры, которые хотят получить дополнительный доход от скачков цен, могли прийти в низколиквидный третий эшелон.

Стабилизация цен в более качественных инструментах могла обратить внимание спекулянтов на бумаги третьего эшелона, не исключает начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. С тем, что низколиквидные бумаги могли стать «мишенью для краткосрочных спекулянтов», согласна и аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина.

Ранее на Мосбирже уже были зафиксированы резкие скачки в акциях третьего эшелона — весной 2023 года спрос на низколиквидные инструменты вырастал в десять раз. На проблему высокой волатильности тогда обращал внимание Банк России, а биржа ввела новые меры борьбы с аномальными скачками цен на эти бумаги — разрешила дискретные аукционы для всех бумаг и сузила ценовые коридоры для бумаг с низким free-float, писал РБК. Ужесточение мер реагирования привело к временному всплеску выявленных случаев дестабилизации цен.

«Дополнительные меры оказали положительный эффект: в первом полугодии 2024 года по сравнению со вторым полугодием прошлого года почти в восемь раз сократилось количество дискретных аукционов, а случаи сужения ценовых коридоров уменьшились более чем в два раза», — сказал РБК представитель Мосбиржи.

Что происходит на торгах в третьем эшелоне

Картина торгов бумагами всех пяти эмитентов выглядит примерно одинаковой: 21 июля бумаги торговались в обычном режиме, без каких-то нетипичных движений, а с 22–23 июля в инструментах резко выросли цены и объемы торгов, следует из данных Мосбиржи.

Депозитарные расписки QIWI с 21 по 23 июля подорожали на 59,9%, а объемы торгов бумагами в этот же период выросли почти в 22 раза.

Акции «Глобалтрака» подорожали почти на 20%, объем торгов ими на Мосбирже увеличился в 14,5 раза.

Акции «Мостотреста» 23 июля по сравнению с предыдущим торговым днем подорожали почти на 10%, объемы торгов выросли более чем в пять раз.

Котировки НКХП за день также прибавили почти 10%, а объемы торгов бумагами эмитента выросли в 11 раз.

Цены на бумаги ОВК за один торговый день прибавили 10,8%, объемы выросли почти в пять раз.

24 июля котировки и объем торгов этими инструментами перестали резко расти, но остались на повышенных уровнях, следует из данных Мосбиржи.

С чем связана новая волна «разгонов» низколиквидных бумаг

Никаких значимых корпоративных новостей, которые могут оказывать влияние на котировки, в том числе приводить к их резкому движению, не было, сходятся во мнении эксперты. Исключение могут составлять бумаги QIWI, допускают аналитики «Альфа-Инвестиций».

«Восходящий импульс имел причину — ранее появились новости, что группа Т-банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе компании. Но и в этом случае масштаб подъема акций уже выглядит избыточным, высоки риски снижения», — указывают они в обзоре. А акции ОВК, возможно, отреагировали на публикацию финансовой отчетности по РСБУ, где были отмечены удвоение выручки в первом квартале 2024 года и рост чистой прибыли на 32%, допускает Щукина.

«В прошлом волны роста в третьем эшелоне в основном возникали на фоне падающих оборотов в голубых фишках, и сейчас происходит так же. Перед пятничным заседанием ЦБ наступило временное затишье в наиболее ликвидных бумагах. В результате активные трейдеры снова сместили внимание на дальние эшелоны», — объясняют причины новой волны дестабилизации цен аналитики «Альфа-Инвестиций».

Они также обращают внимание, что в новой волне «разгонов» участвуют те же самые бумаги, в которых высокая волатильность фиксировалась и ранее. «Иногда волны роста длились по несколько недель, без дополнительных причин», — напоминают они. В этот раз импульс не будет столь продолжительным, полагают аналитики «Альфа-Инвестиций». «Тем более у многих участников рынка уже есть понимание, что подобные движения — исключительно спекулятивные и часто заканчиваются соразмерным падением в будущем», — заключают эксперты.

Возможно, скачки цен в низколиквидных инструментах — это реакция на стабилизацию индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов после обновления годовых минимумов, говорит Короев. На этом фоне спекулянты обратили внимание на бумаги третьего эшелона, допускает он.

Кроме того, всплеск может быть связан с отскоком от минимумов после предыдущего достаточно внушительного снижения, добавляет эксперт. «Бумагам в этом эшелоне свойственна повышенная волатильность, и если рынок подрастает на 1%, здесь может быть более сильное движение. Справедливо это и в случае падения», — заключает Короев.

Столь резкие движения в основном нерациональны, и большинство из них связано с крайне низкой ликвидностью этих бумаг, объясняет директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко. Мосбиржа запрещает короткие продажи таких бумаг, что мешает рынку балансировать нерациональные движения, продолжает эксперт. «Например, рост акций QIWI, который, по сути, уже не ведет бизнес, не оправдан никак фундаментально, при этом отсутствие возможности коротких продаж на бирже и отсутствие РЕПО во внебиржевом рынке мешает скорректировать эту ситуацию», — указывает эксперт.

«В течение 2023 года Банк России вырабатывал с Московской биржей меры, направленные на борьбу с дестабилизациями в третьем эшелоне. Мы действительно наблюдали отдельные всплески, но во многом они были обусловлены корпоративными событиями или ожиданиями. Нельзя сказать, что это были спланированные дестабилизации. Меры, внедренные Московской биржей, срабатывали эффективно в этих случаях, включались дискретные аукционы. На данном этапе не видим необходимости как-то дополнительно ужесточать подходы. Но, безусловно, продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сказал РБК представитель Банка России.