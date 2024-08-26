Банки предупредили ЦБ о рисках создания новых платежных игроков

Банки увидели риски в создании небанковских игроков, которые смогут проводить платежи наряду с ними. В ЦБ же считают, что расширение списка увеличит конкуренцию на платежном рынке и доступность услуг

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банки увидели риски в создании новых игроков платежного рынка — небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые смогут проводить платежи клиентов наравне с кредитными организациями. Это следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР), которые направлены в ЦБ, Минфин и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

ЦБ получил письмо НСФР и рассмотрит его, сказал РБК представитель регулятора. «Введение института небанковских поставщиков платежных услуг широко обсуждалось с участниками рынка, и большинство из них поддержали эту инициативу», — подчеркнул представитель ЦБ. Аксаков также подтвердил получение письма. «В сентябре будем обсуждать с регулятором, правительством и рынком. По результатам дискуссии определимся», — сказал он. РБК направил запрос в Минфин.

В июле 2024 года на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, который создает институт НППУ: услуги по приему платежей могут начать оказывать не только банки, но и финтехкомпании, страховщики, брокеры, МФО и другие участники рынка. Банки критиковали инициативу еще в 2023 году, но тогда документ еще не был внесен в Думу.

Что устанавливает законопроект Законопроект предусматривает введение на платежном рынке в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям института НППУ. Чтобы оказывать платежные услуги, юридические лица должны соответствовать установленным критериям и быть включенными в специальный реестр ЦБ. Предлагается создать НППУ трех видов. Так, НППУ с активами не менее 5 млн руб. могут оказывать услуги по инициированию переводов денежных средств, с активами не менее 10 млн руб. — услуги по переводу денежных средств в части агрегирования переводов денежных средств, с активами не менее 50 млн руб. — услуги по переводу денежных средств в качестве оператора электронных денежных средств.

Что говорят банки

Участники финансового рынка и НСФР отмечают, что не нашли в своей практике подтверждений наличия потенциального спроса со стороны потребителей платежных услуг на новые платежные сервисы. «Согласно проектируемой регуляторной модели, при взаимодействии с НППУ клиент продолжит использовать мобильное устройство для выхода в интернет и совершения (инициирования) перевода в браузере или мобильном приложении. Таким образом, собственно клиентский путь для потребителя фактически никак не изменится, а лишь усложнится и станет дороже вследствие появления новых регуляторных требований», — говорится в письме.

Авторы письма также считают, что потенциальную выгоду от принятия законопроектов способно получить лишь небольшое число новых компаний, включая неподнадзорные ЦБ в настоящее время, которые смогут в силу закона воспользоваться ослабленными регуляторными требованиями, забирая «клиентскую ценность», которую создают существующие участники платежного рынка. «Реализация такого подхода, очевидно, никак не будет способствовать равной и справедливой конкуренции на платежном рынке, а, напротив, приведет к искусственному сегментированию и повышению уязвимости платежного рынка», — подчеркивается в письме.

В платежной системе могут появиться новые риски, связанные с возникновением дополнительного посредника между клиентом и обслуживающей его кредитной организацией, а также возрасти угрозы для кибербезопасности, риски дистанционного мошенничества, отмывания денежных средств и др.

НСФР и участники финансового рынка считают, что новый платежный функционал необходимо внедрять путем совершенствования регулирования существующих институтов без создания новых.

Реальны ли риски

«Небанковскими поставщиками платежных услуг смогут стать непрофессиональные участники финансового рынка. Скорее всего, это будут компании, которые в рамках развития своего бизнеса решат напрямую запустить платежные сервисы. При проведении переводов они получат доступ к чувствительной информации, например к данным об остатках по счетам или к персональным данным клиентов. При этом к ним более сниженные регуляторные требования, чем к банкам, и у таких компаний нет опыта в обеспечении информационной безопасности, что чревато утечками данных», — рассказал об опасениях банков председатель НСФР Андрей Емелин.

Мошенничество не очевидная проблема, так как НППУ будут вноситься в реестр Банка России, а значит, будут соответствовать ряду требований, говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Клиентская база у таких сервисов будет значительно меньше, чем в банках, а значит, и мошенников будет интересовать не так сильно, отмечает она.

Банки относятся с настороженностью к такой конкуренции, потому что они вынуждены нести значительные затраты, соблюдая требования Росфинмониторинга и меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, добавляет управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин: «Банки опасаются, что НППУ, не имея такого обременения или имея облегченный режим его соблюдения, получат нерыночное конкурентное преимущество и их тарифы станут неконкурентоспособными. Как показывает практика, такого не случается».

Зачем нужны новые платежные игроки

По словам представителя Банка России, создание института НППУ будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке, а также повышению качества и доступности услуг для граждан и снижению их стоимости. «Бизнес получит возможность создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи», — привел пример представитель ЦБ.

Банки очень сильно развили уровень платежных услуг, и сейчас крайне малая доля платежей осуществляется по внебанковским каналам, поэтому опасаться массовой реализации рисков и ухода платежей в каналы НППУ не стоит, так как потребители не будут жертвовать безопасностью и удобством, считает Калякин. При создании НППУ страховщики смогут проводить платежи, не прибегая к помощи банков, а компании, работающие на фондовом рынке, смогут устанавливать прямые платежные отношения со своими клиентами, привел примеры он.

Сценарии более дешевых платежей однозначно нужны бизнесу, однако не все организации будут готовы вовлекаться в создание собственных платежных решений, рассуждает Семерикова. По ее мнению, роль НППУ может быть интересна малому и среднему бизнесу, который продает свои услуги напрямую клиенту, либо крупным цифровым платформам, которые сейчас предоставляют платежные услуги с помощью партнеров.