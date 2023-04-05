Суд в Москве снял арест с российских активов Credit Suisse

Credit Suisse и Транскапиталбанк спорили из-за того, что швейцарский банк не возвращал российскому средства, которыми узбекистанский автопроизводитель погасил кредит перед ТКБ. Иск последнего удовлетворен в полном объеме

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных средств в размере €10 млн, которые принадлежат швейцарскому банку Credit Siusse (CS), а также акций его двух «дочек» — банка «Кредит Свисс» и «Кредит Свисс Секьюритиз», следует из опубликованного определения суда. На решение обратил внимание портал Frank Media.

Активы были арестованы в июле прошлого года после того, как Транскапиталбанк (ТКБ) обратился с иском к CS о взыскании денег. Арест был обеспечительной мерой в связи с разбирательством. В определении суда говорится, что швейцарский банк удовлетворил исковые требования в полном объеме, потому арест с активов был снят.

«В основном размере считаем вопрос с Credit Suisse урегулированным», — заявили РБК в ТКБ.

ТКБ и CS спорили из-за синдицированного кредита. ТКБ присоединился к такому кредитному синдикату в марте 2021 года и выдал ссуду на €10 млн крупнейшему производителю легковых автомобилей Узбекистана — Uzauto Motors.

Заемщик должен был погасить долг до 19 апреля 2022 года, перечислив деньги лондонскому подразделению CS как кредитному агенту, чтобы тот уже совершил перевод в пользу ТКБ. Швейцарский банк не выполнил эти обязательства, хотя вел переписку с российским. 20 апреля ТКБ попал под блокирующие санкции США, предполагающие заморозку его долларовых активов и имущества.

В ТКБ отмечали, что расчет с ним CS не попадал под ограничения, так как средства могли быть возвращены Uzauto Motors, а автопроизводитель уже сам бы рассчитался с российским кредитором. ТКБ настаивал, что CS, игнорируя просьбы по поводу этих средств, «руководствовался финансовой выгодой от беспроцентной заморозки средств».