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WSJ узнала о предстоящей отставке главы Credit Suisse

Группа может объявить об отставке Томаса Готтштайна 27 июля, когда представит квартальный отчет. Credit Suisse ранее предупредила о возможных убытках. Когда именно Готтштайн покинет должность и кто его заменит, не уточняется
Томас Готтштайн&nbsp;(справа)
Томас Готтштайн (справа) (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Главный исполнительный директор Credit Suisse Group Томас Готтштайн покинет должность, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к банку.

По словам собеседников, конкретные сроки еще не определены, но Credit Suisse может официально объявить о предстоящей отставке Готтштайна в среду, 27 июля, когда опубликует квартальный отчет. Кто может возглавить группу, не уточняется.

В начале июня банк предупредил о возможных убытках во втором квартале, заявив, что его инвестиционно-банковское подразделение пострадало от волатильности рынка на фоне российской военной операции на Украине, сокращения мер поддержки, принятых из-за пандемии и ужесточения денежно-кредитной политики, писала Financial Times. По данным Refinitiv, аналитики ожидают, что чистый убыток составит 398 млн швейцарских франков (около $413 млн).

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Фото:Antonio Calanni / AP

По данным источников Bloomberg, в рамках мер по сокращению расходов Credit Suisse рассматривает возможность уволить часть персонала, который отвечает за инвестиционно-банковские услуги и управление активами. Однако в июне FT со ссылкой на представителя группы сообщала, что в ближайшее время банк не планирует сокращать штат.

Bloomberg также писал, что совет директоров Credit Suisse обсудил возможную отставку Готтштайна, но председатель правления группы Аксель Леманн это опроверг.

Готтштайн работает в банковской сфере свыше 30 лет, в том числе более 20 лет в Credit Suisse, он был гендиректором швейцарского подразделения банка. Готтштайн возглавил Credit Suisse в феврале 2020 года, он сменил на этой должности Тиджана Тиама. Тиам покинул пост гендиректора финансовой группы на фоне начавшегося осенью 2019 года скандала со слежкой за бывшими сотрудниками банка. Сам он уверял, что не знал о слежке.

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