Гендиректор Credit Suisse уйдет в отставку после скандалов со слежкой

Прошлой осенью стало известно, что за ушедшим из Credit Suisse сотрудником, с которым конфликтовал гендиректор, была организована слежка. Расследование пришло к выводу, что Тиджан Тиам не знал о наблюдении

Тиджан Тиам (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Совет директоров Credit Suisse Group единогласно принял отставку Тиджана Тиама. Он покинет пост гендиректора финансовой группы 14 февраля, после оглашения результатов работы компании в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Credit Suisse.

Отставке Тиама предшествовало несколько начавшихся осенью прошлого года скандалов со слежкой за бывшими сотрудниками банка.

«Мне не было известно о наблюдении за двумя бывшими коллегами. Это, несомненно, вызвало у Credit Suisse беспокойство и тревогу. Я сожалею, что такое случилось», — заявил Тиам.

Как пишет Bloomberg, речь идет о банкире Икабре Хане, который ушел к конкурентам Credit Suisse — UBS Group AG, о главе кадровой службы банка Петере Горке, а также о неком сотруднике Credit Suisse из США. В первых двух случаях обвинили операционного директора Credit Suisse Пьера-Оливье Буэ, близкого подчиненного Тиама, и в октябре 2019 года он ушел в отставку. Расследование пришло к выводу, что гендиректор не знал об организованной Буэ слежке.

Хан был амбициозен и хотел повышения по карьерной лестнице в Credit Suisse, но был недоволен Тиамом. Отношения ухудшились, когда он купил дом по соседству со своим начальником и начал там ремонт, сообщает The Guardian. Оба спорили и конфликтовали: Тиам негодовал из-за шума от ремонтных работ, а Хан — из-за деревьев на участке начальника, загораживающих вид на озеро. Они жаловались друг на друга председателю совета директоров банка.