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«Коммерсантъ» узнал об участии Минэкономики в создании регулирования NFT

Для защиты приобретателей NFT предлагается внести изменения в Гражданский кодекс России и закон «О цифровых финансовых активах», пишет издание
Фото: Zuma / TASS
Фото: Zuma / TASS

Минэкономики предложило внести изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования режима невзаимозаменяемых токенов (NFT) в ходе заседания рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ».

В заседании, которое состоялось 21 июля, также участвовали Центральный банк России, бизнес-сообщество, в том числе представители «ВКонтакте».

Согласно презентации министерства, действующее законодательство не проясняет возможность выпуска NFT, их регулирование и обращение, а также защиту приобретателей токенов. В связи с этим ведомство предложило до 2024 года внести поправки в Гражданский кодекс России, закон «О цифровых финансовых активах» и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

«В ходе обсуждения инициативу в целом поддержали», — сказали в Минэкономики. По словам представителя соцсети «ВКонтакте», которая в мае занялась разработкой маркетплейса для NFT-токенов, правовая неопределенность не способствует развитию проектов.

NFT— это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы. С помощью NFT можно закрепить права на какой-либо уникальный объект: произведение искусства в единственном экземпляре, предмет в компьютерной игре или недвижимость.

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Однако замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Екатерина Вихарева предупредила, что предложение могут не поддержать другие регуляторы, и напомнила, что вопрос находится в компетенции Минфина и ЦБ. В Минфине сказали изданию, что предложение в данный момент «не прорабатывается».

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Сейчас оборот NFT регулирует закон о краудфандинге (ФЗ № 259-ФЗ), он предусматривает выпуск на инвестплатформах утилитарных цифровых прав, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, уточняет «Коммерсантъ».

Преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов указал на то, что сейчас оборот NFT регулирует закон о краудфандинге, который предусматривает выпуск на инвестплатформах утилитарных цифровых прав на результаты интеллектуальной деятельности и их использование. Закон «О цифровых финансовых активах» запрещает российским резидентам принимать ЦФА в качестве оплаты, добавил эксперт.

Участники рынка NFT относятся к поправкам в регулировании настороженно, поскольку они могут сильно сократить функционал NFT, сведя его к предметам искусства. Так, управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин напомнил, что функционал невзаимозаменяемых токенов не ограничивается предметами цифрового искусства, но они также могут выступать в роли билетов, формы закрепления права собственности на виртуальное имущество, ценной бумаги.

Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum. По данным аналитического сервиса Nonfungible, за время существования NFT было продано 5,35 млн токенов.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минэкономики регулирование NFT
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