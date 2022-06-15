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Финансы ,  
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Билл Гейтс связал криптовалюты и NFT с теорией «большего дурака»

Популярность криптовалют и NFT-проектов основана на теории «большего дурака», считает Билл Гейтс. Сам он, по его словам, не готов участвовать в таких проектах и предпочитает вкладываться в реальные проекты
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Jemal Countess / Getty Images)

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс выступил с критикой криптовалют и NFT на мероприятии TechCrunch Sessions, передает Tech Crunch.

«Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир», — саркастически отметил Гейтс.

Он добавил, что сам привык полагаться на активы, которые производят реальный продукт, как фармацевтическая промышленность, которая производит химические субстанции.

В то время как NFT и криптовалюты «на 100%» основаны на теории «большего дурака», которая подразумевает, что за купленный по слишком высокой цене актив впоследствии будет готов заплатить «еще больший дурак». «Я не вовлечен во все эти вещи, которые связаны с анонимностью, нарушением правил, отсутствием регулирования, похищением людей... У меня нет ни коротких, ни длинных позиций», — пошутил Гейтс.

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Инвестиции
Фото:Shutterstock

Гейтс выступал на сессии об изменении климата в качестве основателя Breakthrough Energy Ventures — фонда, который инвестирует в «зеленые» проекты. Гейтс также отметил сложность найма инженеров из Силиконовой долины для работы в таких отраслях, как химическая и сталелитейная промышленность, где требуется снижение выбросов парниковых газов.

Bored Ape Yacht Club — или «Яхт-клуб скучающих обезьян» — это коллекция NFT-токенов из 10 тыс. рисунков обезьян, выпущенных на блокчейне Ethereum. Изображения обезьян генерируются алгоритмом. Владельцы изображений получают допуск в виртуальное пространство — сама картинка служит своеобразным «пропуском в яхт-клуб», — где могут участвовать в создании коллективного граффити, а также использовать цифровое изображение обезьяны любым способом: в фильмах, книгах, комиксах и т.п. Создателем коллекции выступает компания Yuga Labs, проект принес компании более $1 млрд.

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Билл Гейтс предупредил об опасности операций с криптовалютами
Экономика

Биткоин упал более чем на 15% 13 июня и еще на 5,4% 14 июня — до минимума с декабря 2020 года в $20,8 тыс. Снижение рынка цифровых активов ускорилось 13 июня, когда международная компания по криптокредитованию Celsius объявила о запрете на вывод средств клиентами, сославшись на «экстремальные рыночные условия». После этого токен компании CEL упал в цене на 50%. Также падение криптовалют подогревают опасения высокой инфляции в США и ожидаемое повышение ключевой ставки ФРС.

Популярные коллекции NFT, в том числе знаменитый яхт-клуб Bored Ape Yacht Club (BAYC), также упали в цене вслед за рынком криптовалют.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Билл Гейтс криптовалюты NFT

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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